Reprodução Amiga de Rafa Kalimann alfineta José Loreto e sugere infidelidade

O motivo do término do relacionamento entre a influenciadora Rafa Kalimann e o ator José Loreto ganhou novo desdobramento. Após o discurso amoroso do artista no Domingão, uma amiga da ex-BBB publicou uma declaração dando alusão a uma suposta infidelidade de Loreto.

Uma publicação no Instagram divulgou a aparição pública de Rafa Kalimann com o suposto namorado Antonio Bernardo Palhares e diversos internautas comentaram a situação mencionando o antigo relacionamento com José Loreto. Uma internauta criticou o novo caso, alegando que a ex-BBB deveria passar um tempo sozinha.

"Gente a Rafa precisa passar um tempo sozinha. Quando ela estava com ele [José Loreto] falou que ele era o amor de Infância dela. Só ficou 6 meses com ele, depois ela terminou e agora já está com outro."

Em resposta, Julia Araújo, colega de Kalimann, defendeu a influenciadora, dando a entender que o ator teria se envolvido com outra pessoa ainda enquanto namorava.

"Pelo menos ela esperou o relacionamento acabar para envolver com outra pessoa, né? [risadas] Ele, já não podemos dizer o mesmo".

No último domingo (26), foi ao ar o encontro de José Loreto e Rafa Kalimann no programa Domingão. O ator fazia uma aparição como Lui Lorenzo, personagem de "Vai na Fé", enquanto Rafa Kalimann se apresentava no "Dança dos Famosos".

Na hora do julgamento da performance, o ator revelou estar desconcertado com a presença da ex-namorada.

"É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui quando a gente se conheceu e a Rafa me ajudou na minha preparação do Lui Lorenzo, tem coisas que levo até hoje... E é muito bom a gente poder se amar não estando junto", declarou em frente a Rafa.



Na web, a reação da ex-BBB viralizou e diversos telespectadores comentaram que Kalimann teria ficado constrangida com a situação.