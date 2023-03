Reprodução/Internet MC Pipokinha e MC Carol de Niterói





Parece que as coisas não andam nada bem para Doroth Helena, a Pipokinha. Após ter um clipe retirado do ar por denúncias de racismo contra indígenas, debochar do ofício de uma educadora quando um seguidor revelou que brigou para defendê-la ("deixa pra lá, meu baile custa 70 mil, só trinta minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem 5 mil dando aula"), ter a participação cancelada em um festival de música devido ao discurso polêmico, a funkeira acabou chamando atenção de outros artistas do gênero.

Um exemplo disso é MC Carol de Niterói, que não gostou de vê-la humilhando os profissionais do ensino. Além de ressaltar que "essa nova geração não faz ideia do que significa respeito hierárquico", explicou que soube "da tal mina" há um mês. Em seguida, como quem quisesse frisar que a sociedade está realmente às avessas, acrescentou, aos risos: "Agora o povo vai dizer que as professoras estão com inveja dessa fulana, quer ver?".







Depois, fez uma revelação, no mínimo, inusitada, para o deleite dos seguidores. "Se eu falar, vocês não vão acreditar. Fiquei sabendo que estarei em São Paulo, no mesmo evento [Las Encinas] que a fulaninha. Contrato fechado há meses. O Universo é filho da put* mesmo, né? Kkkkk. Espero que o camarim não seja dividido", escreveu a cantora, que ficou conhecida do grande público em 2015, quando integrou o elenco do reality show "Lucky Ladies", da Fox Life.

Aos 24 anos, Pipokinha se destacou com letras ousadas e vocal agressivo ao som das batidas estouradas do funk de rua, estilo chamado "mandelão", em faixas como "Bota na Pipokinha", "Eu sou a MC Pipokinha" e "Tira as Crianças da Sala". Em entrevista ao canal "Sobre Funk", a catarinense contou que já comprou quatro casas com o que ganhou cantando. Na mesma ocasião, afirmou que sonha em fazer um feat com Anitta: "A melhor do mundo. Eu vou realizar, pode ter certeza".

História Lícia, me segue no Instagram, curti e comenta tudo q eu posto! E, não é só ela! Eu dei palestra nas faculdades mais importante do Rj e virei tema nas escolas, a partir dessa música! Isso se chama ‘RESPEITO HIERÁRQUICO’ ! Essa nova geração ñ faz ideia do q significa! — MC Carol (@mc_caroloficial) March 7, 2023





Agora o povo vai dizer que as professoras estão com inveja dessa fulana, quer ver ?!? Kkkkkkkkkkkkkkk — MC Carol (@mc_caroloficial) March 7, 2023





Se eu falar vcs não vão acreditarrrr🗣

Fiquei sabendo que amanhã estarei em Sp, no mesmo evento (Las Encinas) que a fulaninha, (contrato fechado a meses) ! Universo é filho da puta msm né kkkkkkkkkkk Espero que o camarim não seja compartilhado 🤦🏾‍♀️ — MC Carol (@mc_caroloficial) March 10, 2023