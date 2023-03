Reprodução / Instagram MC Pipokinha protagoniza polêmicas na web





MC Pipokinha ficou entre os assuntos mais comentados nas redes socais depois de protagonizar uma nova polêmica, recebendo acusações de zoofilia . O caso ocorre após a cantora debochar o salário de professores e ter um show em um festival cancelado por conta das posturas . Diante da repercussão na web, a equipe jurídica da funkeira se pronunciou e declarou que as falas da cliente foram "distorcidas".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Infelizmente, ela vem sofrendo inúmeros ataques gratuitos na internet, em razão de ser atuante em questões de empoderamento feminino e por estar em constante crescimento na mídia, e ao ouvir palavras supostamente ditas por outra mulher, se expressou de maneira dúbia, dando assim, chance para interpretações pejorativas e que foram distorcidas de sua real intenção", afirmaram os advogados da MC em nota divulgada nas redes sociais.





O comunicado ainda cita os casos específicos em que Pipokinha recebeu críticas pelas ações. Sobre a situação envolvendo os professores, a publicação afirmou que "sob nenhuma hipótese, ela agiu com a pretensão de ofender uma classe tão importante para o crescimento do país".

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Já sobre as acusações de zoofilia, a nota avaliou como "houve a propagação equivocada da sexualização com seus pets, sendo clarividente que não houve a prática de nenhum ato de abuso e/ou maus tratos". Confira abaixo a declaração na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.