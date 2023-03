Foto: Reprodução/Instagram Mc Pipokinha

O Spotted Fest cancelou a participação de MC Pipokinha nesta quinta-feira (09) em razão das polêmicas que a funkeira esteve envolvida recentemente.

Através de um comunicado divulgado pelo Instagram, a organização do festival disse que estava acompanhando a repercussão de Pipokinha. “Das últimas semanas para cá, diversas declarações controversas mudaram nossa visão sobre a cantora”, dizia o comunicado.





A direção ressaltou que o festival nasceu em um ambiente acadêmico, “acolhido pela UFRN”, logo não poderia compactuar com as atitudes de Pipokinha, que recentemente atacou professores e debochou dos baixos salários da profissão.

“Financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso não fazem parte da resenha e é por isso que a atração MC Pipokinha não fará mais parte do lineup do nosso evento”, concluía o comunicado.





