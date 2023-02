Estrelismo? Marcelo Medici repercute conduta de Jade Picon no carnaval "Salvo raríssimas exceções, jornalistas só querem falar com quem consideram a 'bola da vez'. Agitaram o frasco, tomem o remédio”, postou no microblog Twitter

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Estrelismo? Marcelo Medici repercute conduta de Jade Picon no carnaval