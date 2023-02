Reprodução/Instagram Samara Felippo

Segura, autêntica e com um vasto currículo de polêmicas, Samara Felippo é daquelas personalidades que, por onde passam, fazem barulho. Nesta segunda-feira (14), por exemplo, ela, que está na reapresentação da novela "Chocolate com Pimenta" no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, gerou opiniões diversas ao compartilhar uma publicação que mostra a reação do genitor vendo seu filho andar de bicicleta pela primeira vez.



"A cena é bonita? Óbvio, ninguém discorda. Mas tudo que um homem faz de mínimo viraliza como 'paizão'. Duvido que, se fosse uma mulher ali, como é de praxe, o vídeo iria viralizar. Eu mesma já postei com a minha caçula quando aprendeu, e só viraliza quando posto a bunda, com críticas, claro", desabafou a atriz, que tem Alícia e Lara, frutos de seu casamento com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, de quem se separou em 2014.

A partir daí, Samara, que tomou as dores de Luana Piovani e alfinetou a postura de Pedro Scooby, leu de tudo um pouco. Ainda assim, não se calou. "Aos machinhos, que ficaram ofendidinhos com um debate que levantei e que só sabem entrar num assunto humilhando e ofendendo, vão lavar uma louça, lavar uma roupa. E tem a opção ali também de 'deixar de seguir', ó que simples! Preguiça do caralh*!", acrescentou, como sempre, sem rodeios.



