O fotógrafo Fabrício Pioyani publicou um vídeo, no Instagram, nesta quarta-feira (15) de Jade Picon. No registro, a influencer perde a paciência com o paparazzo que se aproximou da atriz para fotográfa-la em um aeroporto.

Após várias fotos, o fotógrafo se aproximou para fazer mais imagens da atriz. Jade, então, mostrou que ficou incomodada ao colocar as mãos na cintura e dizer: “É sério, isso?”.

A Jade Picon pistola com o paparazzo kkkkk pic.twitter.com/bYwRRAep6t — Alvinho (@AlvaroPenerotti) February 16, 2023





O momento repercutiu na web. "Nervosinha", criticou um internauta. Outro defender Jade: "Deve ser muito chato esses caras o tempo todo perturbando".

Como sofre essa jadoca pic.twitter.com/z5KO0kylYK — leozy 👉👈 (@leonarrdus) February 16, 2023









O cara com o flash na zóio, eu faria o mesmo. — Antony H. Luppin 🪰 (@AntonyLuppin) February 16, 2023









Eles tão fotografando a mina todo santo dia na praia fazendo as mesmas coisas — Lineee!!♥️ (@Ritinha_Andrews) February 16, 2023









