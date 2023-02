Reprodução/Instagram Letícia Spiller

Para ajudar a matar um pouco a curiosidade dos fãs, a gigante do streaming disponibilizou um teaser da continuidade de "Cidade Invisível", produção nacional que conquistou multidões no Brasil e no mundo. Além do retorno de nomes já conhecidos do público, como Marco Pigossi e Alessandra Negrini, que está no ar como Guida, de "Travessia", o vídeo traz outros personagens e dá spoiler do que está por vir.



Entre as novidades anunciadas, está a chegada de Letícia Spiller, que fez diversas novelas na Globo nos anos 1990 e 2000. Caberá à atriz dar vida à Matinta Perera. "Para quem estava ansioso como eu rs vem aí a segunda temporada de 'Cidade Invisível'. Estarei nessa nova fase como uma das bruxas mais temidas do nosso folclore, que tem o poder de se transformar no que quiser", escreveu em sua rede social.

Para quem ainda não assistiu, a obra, criada por Carlos Saldanha, resgata o universo das lendas brasileiras em investigação policial. O cenário dessa vez será Belém, um centro urbano rico de histórias. "Os atuais episódios mostram um país indígena, do norte, plural e com entidades e elementos muito interessantes da cultura popular", destacou Saldanha ao site. A data de estreia, no entanto, não foi informada por ele nem por Spiller, nem pela plataforma.



