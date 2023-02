Reprodução/Instagram Alexandre Frota, Lívia Andrade e Gabriel Tavares

Pelo visto, as palavras de Lívia Andrade para o modelo e administrador Gabriel Tavares em sua participação no "Domingão com Huck" neste fim de semana não foram bem digeridas pelo ator e ex-deputado federal Alexandre Frota. Ao usar o Twitter para repercutir a presença de "Anitto", Marília Miranda e Tina Calamba no palco do dominical, ele acabou expondo seu ponto de vista e não poupando ninguém.



"Eu vi a lição de moral que a Lívia deu no Gabriel, do 'BBB'. Será que ela falou isso para o atual namorado dela, que agrediu e traiu a esposa e teve um relacionamento extremamente tóxico, abusivo e agressivo? Hipocrisia fod*a", escreveu o ex-parlamentar no Twitter, numa clara referência ao tumultuado processo de divórcio do empresário Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix e CEO da Audiomix, com a influenciadora digital Pétala Barreiros.

Para quem não viu, a integrante fixa do quadro "Acredite em Quem Quiser" relembrou o jeito como o rapaz tratava a atriz Bruna Griphao e a bronca de Tadeu Schmidt. "Não estou aqui para botar o dedo na cara, mas é uma situação que está enraizada na nossa cultura, e a gente precisa se reeducar, e não é do dia para noite ou com acontecimento. Achei importante o papel do Tadeu fazendo esse alerta. Isso não é bonito e não é engraçado", pontuou a apresentadora, com a qual a plateia demonstrou concordar ao aplaudi-la.



Por falar no reality da Globo, Frota também afirmou achar engraçado o fato de alguns participantes estarem dentro de um estúdio, com 45 câmeras e apontar o dedo e reclamar do coleguinha "vetezeiro", que é aquele que cria diálogos e interações forçadas para tentar ganhar mais destaque na edição. Depois, como quem quisesse dizer que os brothers não entenderam nada, frisou que é "jogo de convivência" e reiterou que "televisão é VT para gerar conteúdo para o programa".

Eu vi a lição de moral que a Lívia Andrade deu no Gabriel do BBB sobre relacionamento abusivo e tóxico. Será que ela falou isso para o atual namorado dela ? Que agrediu a esposa, traiu a esposa, e teve um relacionamento extremamente tóxico, abusivo e agressivo. Hipocrisia foda. — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) February 13, 2023

Eu acho engraçado essa galera do @bbb a pessoa está dentro de um estúdio em formato de casa, com 45 câmeras, e reclama que o outro é vetezeiro ( que faz VT ) se soubessem que Televisão é VT para gerar conteúdo p programa, se entendessem o que é o jogo de convivência . — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) February 14, 2023

Lívia fala com Gabriel: "A gente está aprendendo. (...)É preciso uma reeducação geral." #BBB23 pic.twitter.com/WRuxN0har0 — Domingão com Huck (@domingao) February 12, 2023