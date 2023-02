Reprodução/Instagram Alexandre Frota

Após tentar se reeleger em outubro do ano passado e obter um resultado pífio nas urnas, o ator e deputado federal Alexandre Frota — que, em 2018, assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com 155 mil votos — se despede do cargo nesta terça-feira, dia 31.

Antes disso, porém, ele fez questão de deixar um aviso aos seguidores alinhados com os ideais de Jair Bolsonaro. "A partir de hoje, não tem mais quebra de decoro comigo. O conselho de ética não me julga mais. Avalie bem se vai valer a pena. Não sou o Rodrigo Maia nem o advogado do Lula", começou dizendo.

Para quem não se lembra, Rodrigo Maia (PSDB-RJ) foi hostilizado por populares em um restaurante de um resort na Bahia. Imagens mostram o parlamentar sendo chamado de termos pejorativos, como "pilantra" e "ladrão". Em outro trecho da gravação, Maia é filmado deixando o local enquanto faz, com uma das mãos, a letra "L", em alusão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Já Cristiano Zanin, advogado de Lula desde 2013, quando assumiu a defesa do petista no caso das investigações da Operação Lava-Jato, foi provocado no aeroporto de Brasília, no último dia 11. "O pior profissional que possa existir está aqui. Na minha frente, é brincadeira? Não está no aviãozinho do seu chefe não, safado, vagabundo?", questionou um eleitor, enquanto Zanin permanecia em silêncio.

