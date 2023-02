reprodução / Twitter Gabriel Tavares evita contato com fãs

A manhã desta quarta-feira (01) foi marcada pela chegada de Gabriel Tavares, eliminado do “BBB 23”, aos estúdios da Globo, onde ele foi recebido por alguns fãs. No entanto, de acordo com vídeos compartilhados nas redes sociais ele teria ignorado as pessoas que foram lá cumprimenta-lo e sequer parou para conversar com elas.

De início, os fãs chamaram por Gabriel, que se limitou a dar um “tchauzinho”. Logo em seguida, as imagens mostram o ex-BBB passar bem próximo ao grupo sem dar atenção.





Os fãs voltaram a avistar Gabriel dentro da emissora, esperando um carro para leva-lo até os estúdios do “Mais Você”. “Na entrada geralmente eles não deixam atender. A gente vai esperar a saída [do Gabriel] para entregar o presente”, explicou um fã.

Gabriel foi entrevistado por Ana Maria Braga nesta manhã. Na conversa, a veterana conversou com o brother sobre o relacionamento dele com Bruna Griphao, que ficou marcado por grosseria e abuso.

