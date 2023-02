Fernanda Candido Miguel Coelho

Miguel Coelho está comemorando dez anos de trajetória cheio de novidades. Uma delas é a boa repercussão de sua performance à frente do "Especial Família Record". A outra é a despedida de Jônatas e a chegada de Mefibosete (filho de Jônatas) ao set de "Reis". Coube ao artista gaúcho de 34 anos interpretar os dois papéis na superprodução bíblica.



"Mefibosete é um personagem diferente de tudo que já fiz. Mora na rua, é deficiente físico e tem uma história cativante de recomeço. Tenho certeza de que muita gente vai se emocionar com ele, assim como foi com Jônatas", disse ao site, sem esconder a empolgação com as boas-novas.

Fernanda Candido Miguel Coelho

Formado pela Casa de Teatro de Porto Alegre, Coelho estreou na TV em 2012 no quadro "Novos Talentos Malhação", no extinto "Caldeirão do Huck", no qual disputou uma vaga na novelinha da Globo. Dali em diante não parou mais. Atuou em "Malhação — Viva a Diferença" e "Espelho da Vida", na emissora dos Marinho, e em "Amor Sem Igual" e "Gênesis", no canal de Edir Macedo.

Como comunicador, sua primeira experiência ocorreu em 2015, no canal Octo, do Grupo RBS. Entre 2018 e 2019, apresentou o "Campus em Ação", na TV Cultura. Já na sétima arte, fez seu début no longa-metragem "Além de Nós". No audiovisual, dirigido por Rogério Rodrigues, Miguel contracena com ninguém menos do que Thiago Lacerda. Confira os melhores momentos na íntegra!

Fernanda Candido Miguel Coelho

1. No fim de dezembro, você comandou o "Família Record 2022", ao lado de Mariana Rios. Conte sobre essa oportunidade.

Incrível. Ser apresentador é o que mais gosto de fazer profissionalmente. Fiquei lisonjeado com o convite, principalmente por ser no tradicional amigo secreto, que é tão especial para a emissora.

2. Tem o desejo de estar à frente de outras atrações e continuar assim?

Muito! É o meu objetivo.

Fernanda Candido Miguel Coelho

3. Voltando ao passado, você começou sua trajetória num concurso do "Caldeirão do Huck". Como analisa esse percurso desde então?



Hoje tenho a sensação de olhar para trás e ver que todo esforço valeu a pena. O pessoal normalmente só vê o glamour do nosso ofício e não imagina a ralação que é para se manter trabalhando. "Caldeirão" foi a minha primeira porta e, com certeza, mudou minha vida.

4. Está estreando como um dos principais em "Além de Nós", que está concorrendo a premiações. Como foi a sensação de estar no cinema já com tantos anos de carreira?

Uma enorme responsabilidade! Começar como protagonista ao lado do "monstro" Thiago Lacerda é indescritível. O longa foi um grande aprendizado para mim. Toda a equipe está muito feliz com a repercussão que o projeto vem tendo! Em março, deve chegar às telonas!

Fernanda Candido Miguel Coelho

5. Aliás, como surgiu seu interesse pelas artes cênicas?



Pelo humor! Sempre fui o "palhaço" nos lugares em que trabalhei, e costumavam me dizer: "Vai para o teatro, menino". E, quando entrei na minha primeira aula, na Casa de Teatro de Porto Alegre, me encontrei.

6. Acha que a beleza ainda abre portas em 2023?

Claro que sim, mas, para se manter, não basta, tem que se aprimorar e trabalhar muito!

Fernanda Candido Miguel Coelho

7. Como é sua relação com os admiradores?



Procuro dar atenção aos fã-clubes e fãs. A gente luta tanto para ter o trabalho reconhecido, e, quando consegue ter o carinho praticamente gratuito das pessoas, é lindo.