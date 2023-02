Reprodução/Instagram Marcelo de Carvalho e Anitta

Marcelo de Carvalho é daquelas personalidades que, por onde passam, fazem barulho. E, nesta terça-feira (7), o apresentador e sócio da RedeTV! não fugiu à regra: usou o Twitter para repercutir a cerimônia da 65ª edição do Grammy Awards, que aconteceu na noite de domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas, nas entrelinhas, guardou uma alfinetada para a Anitta.



Ao compartilhar um post que dizia que "os fãs de Anitta acharam injusto ela perder o prêmio para essa cantora", no caso Samara Joy, estrela do jazz, acrescentou: "Olha, que voz maravilhosa. Além de ser fera, não tem que tatuar os recônditos para aparecer", numa clara referência à tatuagem íntima da dona do hit mundial "Envolver".

Depois, como quem quisesse aumentar o vasto currículo de polêmicas, resgatou o trecho de uma entrevista em que a jornalista e apresentadora Glória Maria falou a respeito de temas importantes como o racismo e o preconceito, reclamou que "hoje em dia tudo pode ser considerado errado" e indiretamente condenou a cultura do cancelamento e o famoso "mimimi", mandando um recado para os que o perseguem.



"E aí, meus haters, vamos criticar esse depoimento da Glória Maria, lúcida, honesta, direta e objetiva? Ou vão simplesmente seguir xingando e desviando do assunto como sempre?", perguntou Marcelo, estimulando a interação. A partir daí, leu de tudo, desde "perfeita, pena que se foi" até "acho que você não entendeu nada", "pô, irmão, deixa a mulher descansar" e "bolsonarista nojento".

