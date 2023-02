Reprodução/TV Globo Gabriel Tavares

Gabrel Tavares não conseguiu continuar na corrida pelo prêmio do "BBB 23" e foi eliminado nesta terça-feira (31) com 53,30% dos votos. Desde que foi exposto por Tadeu Schmidt como um parceiro tóxico para Bruna Griphao, o modelo não conseguiu reconquistar o público que o fez vencedor da Casa de Vidro.

Fop, como era apelidado, foi emparedado pelo contragolpe de Cezar Black, que havia sido indicado pelo líder. Junto com Domitila Barros, os três disputaram a permanência em Curicica. A miss Alemanha ficou com 46,09% dos votos e o enfermeiro com apenas 0,61%.





O modelo recebeu abraços e confortos dos colegas do quarto deserto. Tadeu foi duro durante o discurso para Gabriel e pontuou o grande erro do brother: "Em um relacionamento tóxico, a grosseria é normalizada. Isso não faz parte do jogo. Deve se meter a colher sim. Aquilo tinha que parar."

A passagem de Gabriel começou antes do mesmo do "Big Brother" começar. Vindo direto da Casa de Vidro, o modelo se envolveu em um polêmica logo na primeira semana, após o relacionamento com Bruna Griphão ser apontado como abusivo. A interveção direta da produção tornou Fop o primeiro vilão dessa temporada.



Discurso completo do Tadeu para a eliminação do Gabriel #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/9p386Dqj7a — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 1, 2023

