Reprodução/Globo - 01.02.2023 Tadeu Schmidt recebeu Gabriel Tavares após eliminação do 'BBB 23'





Após uma trajetória marcada por polêmicas , Gabriel Tavares foi eliminado do "BBB 23" nesta terça-feira (1), com 53,30% dos votos. O resultado agradou espectadores e famosos que já haviam pedido pela saída do modelo , mas também reuniu algumas críticas na web, envolvendo até Tadeu Schmidt.

No caso de Tavares, pessoas que torciam pela eliminação do ex-vidraceiro reprovaram a porcentagem que ele recebeu, contra os 46,09% dos votos para Domitila Barros e apenas 0,61% para Cezar Black. No Twitter, a frase "só 53%" ficou entre os assuntos mais comentados, com análises de que ele deveria ter recebido uma rejeição maior diante dos comportamentos no reality.





"Um sujeito desse sair só 53% é o retrato desse país mesmo que ama passar pano para padrão. Domitila com 46% sendo que não fez nem um terço do que esse 'moleque' fez", afirmou uma pessoa na rede social, onde também foram vistas comparações com o caso de Karol Conká, que recebeu a maior rejeição do programa em 2021.

"'Todo mundo erra'. Meu irmão, errar é uma coisa. O que o Gabriel fez tem nome e sobrenome previsto como ilegalidade nos direitos humanos, mas claro, ele é branco e padrão: óbvio que tu vai passar pano", comentou outra pessoa, se referindo ao relacionamento tóxico que o ex-brother protagonizou com Bruna Griphao.

Um sujeito desse sair só 53% é o retrato desse país mesmo que ama passar pano pra padrão. Domitila com 46% sendo que não FEZ NEM UM TERÇO DO QUE ESSE MOLEQUE FEZ. #BBB23 pic.twitter.com/lvZKwKTxuB — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 1, 2023

"todo mundo erra" - meu irmão, errar é uma coisa...o que o Gabriel fez tem nome e sobrenome previsto como ilegalidade nos direitos humanos, mas claro; ele é branco e padrão: óbvio que tu vai passar pano.



Paula | o Fred | #TchauGabriel | #ParedaoBBB23 | só 53% ? pic.twitter.com/RXXxeQlGoW — Hyan Vargas ☀️ (@hyan_vargas) February 1, 2023

é inacreditável como o Gabriel que cometeu crimes e foi abusivo "merece" ser perdoado e dizem q "ele reconheceu o erro dele, isso q é o mais importante", mas a karol conká que até hoje é cancelada e realmente mudou não merece ter segunda chance.



OBVIAMENTE RACISMO ESTAMPADO! — alma revel🌌 (@AdriannaCristi4) February 1, 2023





Já o apresentador foi inicialmente elogiado pelo discurso de eliminação de Gabriel, mas uma posição posterior dividiu o público entre críticas. Tadeu postou uma foto com o eliminado e ressaltou como o modelo "vai se tornar maior" após a participação polêmica.







Entre os comentários negativos, alguns espectadores reprovaram a declaração sobre Tavares. "Tadeu começou assim e terminou pegando o menino Gabriel no colinho, com muito cuidado para garantir que ele 'vai sair de lá maior'. Viu, podemos ser escrotos se formos como o Gabriel, para a gente crescer. Quem tem esse carinho todo no erro de gente queer ou preta?", ponderou um usuário no Twitter.

Já nos comentários da postagem de Schmidt no Instagram, também foram vistas críticas sobre o alerta que o apresentador fez sobre a relação tóxica no programa, em defesa de Gabriel. "Interferiram no jogo. Eliminado por culpa da Globo", escreveu uma pessoa. "Pena que estragou o jogo né Tadeu. A Globo errou em expor dessa forma", comentou outra.

Tadeu começou assim e terminou pegando o menino Gabriel no colinho, com mto cuidado pra garantir q ele "vai sair de lá maior"

Viu, podemos ser escrotos se formos como o Gabriel, q é pra gente crescer

Quem tem esse carinho todo no erro de gente queer ou preta? #bbb23 #bbb #RedeBBB pic.twitter.com/8xDY0egNNz — Desconhecide D+ P/Vc (@diluwill) February 1, 2023





