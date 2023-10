Reprodução/Instagram O reality show perdeu um patrocinador após a expulsão da jornalista

A expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15 , na última quinta-feira (19), provocou não somente a ira dos fãs do reality show, mas também a de um dos patrocinadores do programa, que optou por rescindir o contrato com a Record. O Grupo Adir tomou a decisão de não ter mais relações com o reality após discordar das últimas ações da emissora envolvendo a jornalista.







A empresa havia comprado cotas nas praças de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, e o pedido de cancelamento foi uma ordem imposta pelo CEO do Grupo Adir.

A informação foi antecipada pelo site TV Foco, mas a coluna entrou em contato com a empresa, que confirmou o fim do contrato de patrocínio e ainda ressaltou que "o Grupo não compactua com ações manipuladas e arbitrárias da emissora", disse a assessoria de imprensa do Grupo Adir em relação à saída da jornalista do reality show.

O Grupo Adir havia comprado cotas para anunciar a Agência 390, empresa que alavanca pequenos negócios nas regiões em que atua. Mas ontem mesmo deixou de investir em A Fazenda 15 e teve suas campanhas interrompidas.



A coluna tentou contato com a Record para um posicionamento sobre a rescisão de contrato do patrocinador, mas até o fechamento deste texto não teve um retorno.

A expulsão de Rachel Sheherazade

Na última quinta-feira (19), Rachel Sheherazade se recusou a cumprir a função de cuidar das ovelhas após a fazendeira Jenny Miranda delegar a ela essa tarefa. As peoas discutiram durante horas sobre o trabalho , e no fim enfrentaram um bate-boca que precisou ser separado por Lucas Souza.

Em meio a gritos, a jornalista colocou a mão no rosto da influenciadora quando a fazendeira a peitou e a encurralou contra a parede, e o caso foi considerado motivo de expulsão para a produção do reality show.

Após o programa exibir no noite de quinta-feira (19) o vídeo do momento em que Rachel Sheherazade tocou o rosto de Jenny Miranda, internautas levantaram ainda mais questionamentos sobre sua expulsão.

O público não só questionou a agressão, mas os motivos para as ameaças e confrontos de Jenny não terem sido considerados também uma forma de colocar em risco a integridade de outro participante.

Após a publicação de nossa reportagem, o Grupo Empresarial Adir decidiu fazer um comunicado público, confirmando que retirou todos os investimentos que estava fazendo no reality show da Record. Leia:

"O Grupo Empresarial Adir, vem por meio de seu CEO LUCAS SCHUSTER e suas 12 empresas, informa ao público que cancelou na tarde de ontem (19) o



oferecimento do programa “A Fazenda 15" da Record TV, em 6 praças da emissora.

O grupo não compactua com ações manipuladas e arbitrárias da emissora! Nossa solidariedade à Rachel Sheherazade".

