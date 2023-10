Reprodução Craque Neto e Renata Fan foram vetados pela Band de irem ao SBT para o Teleton





A rixa entre SBT e Band parece estar longe de ter uma trégua, e nem mesmo em uma ação solidária como o Teleton, que visa arrecadar fundos para a AACD, é capaz de mobilizar o hastear de uma bandeira branca entre as emissoras. A prova mais recente disso é que os apresentadores Craque Neto e Renata Fan foram proibidos pela empresa da família Saad de irem à concorrente para ajudar na campanha.







A coluna apurou que o SBT fez uma solicitação formal à Band pedindo a liberação da presença de Neto e Renata nos dias em que o Teleton for ao ar, com o objetivo de mobilizarem a audiência e seus fãs a contribuírem na arrecadação de fundos, mas a emissora teve como resposta um simples "não" da concorrente.

O convite para os dois apresentadores teve um claro motivo: eles são atualmente os responsáveis pelos maiores faturamentos da Band e são os verdadeiros campeões em ações de merchandising por conta do alto retorno que dão às empresas que anunciam em seus programas.



Normalmente, falta espaço para novas ações publicitárias nas atrações que comandam na Band, pois eles estouram a cota limite de merchans. Recentemente, Renata Fan foi procurada por três marcas de cervejas e teve que optar por uma delas. As outras duas ela "deu de presente" para outros apresentadores da Band, com quem tem bom relacionamento.



Mas agora vamos ao principal: o motivo que fez a Band vetar a ida de seus apresentadores ao Teleton é uma rixa antiga, provocada por Danilo Gentili, que em 2013 deixou a antiga emissora para se mudar ao SBT, onde atualmente comanda o The Noite.

A mudança de emissora resultou em uma batalha judicial milionária. A Band processou tanto o apresentador quanto o SBT, e venceu a disputa contra Gentili, que teve que pagar quase R$ 3 milhões de indenização à sua antiga empresa em 2020 após tentar recorrer em diversas esferas da Justiça para não ser condenado, mas acabou derrotado em todas elas. Já na briga contra o SBT, a Band não se deu bem e teve que indenizar a emissora de Silvio Santos em aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Este é o terceiro ano consecutivo que a Band veta seu elenco de participar do Teleton. O único que conseguiu furar essa bolha foi João Guilherme Silva que estreia neste sábado (21) seu programa solo na emissora. A coluna contou em primeira mão que o filho de Fausto Silva negociou com o SBT e confirmou sua participação na ação social antes de fechar seu contrato com a emissora em que trabalha. E por esta razão, não foi impedido de cumprir com o acordo.

A coluna procurou SBT e Band para comentarem sobre a rixa e proibições de talentos no Teleton, mas até a publicação deste texto não tivemos um retorno. Atualizaremos caso as emissoras queiram se manifestar.