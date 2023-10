Reprodução O diretor contou mais informações do novo reality show da emissora

Na última quinta-feira (19), o diretor de televisão Boninho anunciou durante o evento UpFront 2024 o formato inédito do novo reality show da Globo. O programa será lançado no segundo semestre de 2024, e promete muita interação com o público.

"Um novo reality, com todos os elementos que vocês gostam: música, convivência, relacionamento. O público decidirá o grande vencedor com muita delicadeza e com um toque especial voltado para música", explicou.

O diretor ainda fiz um mistério com o nome do novo reality, mas certificou que será um programa musical e um dos maiores que a emissora já produziu. "Será um reality com música boa e terá todos os elementos que possam acontecer em um reality", completou

"Diferentes fases e dinâmicas prometem movimentar a moradia dos músicos, que vão viver diante do público várias etapas da construção de suas carreiras enquanto enfrentam os desafios da convivência diária em confinamento", dizia a nota enviada pela emissora à imprensa.

A nova atração disputará a audiência com o público de A Fazenda, da Record. Já o BBB24 também conta com novidades e sua estreia acontecerá no dia 8 de janeiro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko