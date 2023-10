Reprodução/Instagram Os jornalistas foram orientados a não falar "expulsão" sobre saída da peoa

Após a saída repentina de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15, os jornalistas e apresentadores de todas as praças da Record foram informados pela "cabeça de rede" que não devem usar o termo "expulsão" ao falar sobre a saída da jornalista do reality show. De acordo com fontes da coluna, uma nota oficial sobre a situação será emitida a qualquer momento.

A coluna conversou com algumas fofoqueiras e fofoqueiros que ocupam as vagas de Venenosos em diferentes regiões do país que têm o quadro Hora da Venenosa, e todos confirmaram que a orientação da chefia de São Paulo era para não usar a palavra "expulsão". O ideal é dizer que "Rachel saiu do programa" ou que "Rachel foi eliminada", já que os detalhes serão expostos em comunicado oficial da emissora.

Reprodução/Record Reinaldo Gottino mudou seu discurso sobre Rachel Sheherazade

Entretanto, o apresentador Reinaldo Gottino disse ao vivo no Balanço Geral de São Paulo a palavra "expulsão" ao anunciar a saída da jornalista do reality show. E o mesmo termo apareceu na tarja do programa logo no início da atração, por volta das 13h.



Mas em sua segunda menção ao caso, já por volta das 14h30, a palavra "expulsa" foi eliminada de seu discurso e também do GC que registrava na tela a saída da jornalista do reality show. A coluna conseguiu registrar os dois momentos para comprovar a mudança editorial imposta pela Record.

Apesar disso, o próprio comunicado da produção do reality show exibido na sede não fala sobre expulsão, e sim sobre a retirada de Rachel do programa. Em outras temporadas, os peões foram notificados de que os participantes foram expulsos por conta de violência física e proposital.

Vale ressaltar que quando há uma expulsão, está explicita a quebra de contrato com o participante. Como a Record tem evitado este termo, muitos e perguntam se o contrato com Rachel será mantido.

