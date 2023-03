Reprodução/Instagram Ítalo Coutinho na época de Dominó e como está atualmente: cantor está confirmado em A Grande Conquista





Ex-integrante da banda Dominó, Ítalo Coutinho é um dos nomes confirmados para estar no novo reality show da Record, A Grande Conquista. O cantor está no elenco da Vila, uma espécie de ambiente de confinamento paralelo à Mansão --que é onde acontecerá a dinâmica principal do programa. Assim, a partir da data de estreia, o artista terá 15 dias para garantir uma das dez vagas restantes na "área de luxo".





Além de Ítalo, a coluna antecipou em primeira mão que também já assinaram contrato com a Record o humorista Hulk Magrelo e a bailarina Layssa Souza, demitida do Faustão na Band em dezembro.

Apresentado por Mariana Rios, A Grande Conquista é um formato original da Record. No início, o programa desvendará seus primeiros 16 famosos escolhidos para o título . Eles batalharão por dez vagas na Mansão, que serão definidas por meio de votação no site oficial da competição, e poderão fazer campanha em suas redes sociais.

Os seis perdedores se juntarão aos moradores da Vila . Ao todo, 70 competidores, entre subcelebridades, os famosos derrotados e anônimos terão o prazo de quinze dias para batalharem entre si para entrarem na Mansão. Nesse núcleo, mais dez participantes irão ao confinamento principal.

Será na Mansão, então, que acontecerão as dinâmicas mais relevantes do programa. Lá, os competidores batalharão pelo prêmio final de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada.

Casting da Vila deu dor de cabeça para Record

Como já publicado na coluna, a produção da Record teve dificuldades para fechar os nomes da Vila em A Grande Conquista . Inicialmente, a ideia era que todo os participantes fossem subcelebridades ou influencers digitais menores, mas a proposta de cachê de R$ 3 mil espantou alguns dos convidados. Por conta desse problema, a emissora abriu inscrições para anônimos no site oficial do programa.

De acordo com a apuração da reportagem, não faz sentido a reclamação dos artistas descontentes com a remuneração baixa. A exemplo de A Fazenda, que é o carro-chefe da Record, alguns artistas escolhidos sequer ganham dinheiro no pré-confinamento do programa –que é quando eles são submetidos a exames médicos e psicológicos sem a certeza de que entrarão de fato na atração.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.