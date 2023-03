Reprodução/Instagram Hulk Magrelo e Layssa Souza toparam participaram de reality show da Record





Hulk Magrelo e a ex-bailiarina do Faustão, Layssa Souza, toparam o cachê "indecente" de R$ 3 mil para participaram do novo reality show da Record, A Grande Conquista. As duas subcelebridades ficarão confinadas em um ambiente paralelo com mais outras 60 influencers de baixa projeção.





Apresentado por Mariana Rios, que esteve à frente da última temporada de Ilha Record, A Grande Conquista começará com o elenco de 80 personalidades dividido em dois times. Na equipe dos "vipões", 20 deles serão escolhidos para participarem de uma dinâmica em que envolverá suas redes sociais e uma votação no site oficial na competição.

Os 15 melhores colocados ficarão em uma mansão, com todo o requinte possível. Já os cinco perdedores serão encaminhados para uma vila, onde estarão os "vipinhos" —grupo para o qual Hulk Magrelo e ex-bailarina do Faustão foram contratados.

Treta por conta do cachê oferecido da Record

Tanto o valor oferecido para os vipões como os vipinhos causou dor de cabeça para os produtores de A Grande Conquista.

Inicialmente, a emissora queria desembolsar um cachê de apenas R$ 10 mil para os participantes mais famosos do reality. No entanto, com a sucessão de "não" que recebeu dos potenciais competidores fez com a Record fosse mais generosa e oferecesse R$ 40 mil.

Já o valor de R$ 3 mil não foi reajustado para o grupo das subcelebridades. Inclusive, algumas delas disseram à coluna que cachê é "indecente". Outros convidados fizeram uma contraposta à emissora com a alegação de que faturam mais com a publipost com apenas um Story no Instagram.

*Texto de Daniele Amorim

