A nova empreitada de Virgínia Fonseca tem dado o que falar nas redes sociais. No último final de semana, a influencer digital lançou sua linha de bases e chamou a atenção pelo valor. O produto é comercializado no site da marca por R$ 200 e destoa de outros itens do mesmo segmento no mercado nacional. Karen Bachini, que é produtora de conteúdo na área da beleza, fez uma análise da nova maquiagem na última terça-feira (7) e o detonou: "Parece que tenho 50 anos".





O registro de Karen foi publicado no Tik Tok, e a influcencer afirmou que logo publicará um vídeo com uma resenha aprofundada no seu canal no YouTube. Porém, apesar do tempo curto de teste, a produtora de conteúdo explicou que o produto da Virgínia decepciona por não cumprir com o que promete.

"Essa é uma base brasileira de duzentos reais e foi falado que é a melhor base porque no Brasil não tinha a base boa, então, ela teve que lançar essa. O que eu discordo", acrescentou Karen, que também reclamou da embalagem do produto.

A influencer também aplicou o produto no rosto, mas não gostou do resultado. Ela o achou difícil de espalhar e, após secar, notou que o item marcou linhas de expressão e poros de maneira exagerada. "Sinto que minha pele está completamente repuxando e ressecada. Eu achei essa base muito bizarra".

Karen Bachini também criticou o valor proposto pela marca de Virgínia para a base. "Duzentos reais? Acho muito difícil. Pelas coisas de ativos que eu vi, parece uma base da Boca Rosa ou da Tracta. É um produto que tem sim um viço bonito, mas ela não entrega hidratação para pele e me deu texturas que eu nem tenho. Nunca tive problema com isso", acrescentou ela.

Por fim, a influencer comparou a base de Virgínia com outros produtos de luxo, que podem ser encontradas no Brasil com o mesmo valor proposto pelo item da companheira de Zé Felipe. "Achei um absurdo eles prometerem essa base com a cara de base gringa, porque não remete. Nem a embalagem. Achei uma proposta muito ousada ela desmerecer outras bases nacionais e falar que a dela era melhor. Ainda mais desapontada quando cheguei, testei e vi que esse era o resultado dela", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

