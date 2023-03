Reprodução/Youtube Mariana Rios falou sobre A Grande Conquista em reportagem ao Domingo Espetacular





Sem elenco suficiente para produzir A Grande Conquista, a Record abriu inscrições para que anônimos possam participar do novo reality show da emissora. Inicialmente, o canal abordou subcelebridades com um cachê de R$ 3 mil para que eles ficassem confinados em um ambiente paralelo do local onde acontecerá os principais eventos do programa. No entanto, o valor espantou os possíveis competidores ao ponto do canal não ter opções suficientes.





As inscrições dos anônimos foram abertas nos últimos dias no site oficial do programa. O interessado deve preencher uma extensa ficha com seus dados pessoais, além de enviar fotos e responder a uma pergunta em vídeo: Por que você gostaria de participar do reality show?

Como já publicado pela coluna, algumas subcelebridades que foram chamadas pela Record para estarem em A Grande Conquista ficaram receosos com o cachê oferecido. Tanto que, para alguns deles, o valor de R$ 3 mil é considerado "indecente" .

Para piorar, a quanta fica menor ainda no ato do pagamento. A Record desconta 27,5% dos valores pagos pelos contratos de cachês de realities. Ou seja, quem aceitar o convite, ficará apenas com R$ 2.175,00. E se o empresário ou agente do influencer requisitar sua fatia (em torno de 20%), os ganhos caem para quase a metade do acordo inicial: R$ 1.740,00.



Por conta dessa proposta, teve subcelebridade que fez contraproposta à emissora para engordar o cachê com a justificativa de que é possível conseguir um valor mais alto somente com a publicação de um Story patrocinado no Instagram . A Record, no entanto, não aceitou nenhuma revisão de valores por parte do elenco de menor relevância.



Mas, apesar da "sucessão de nãos", a coluna já sabe de alguns nomes que toparam participar desse núcleo do A Grande Conquista. O comediante Hulk Magrelo e a ex-bailarina do Faustão, Laysa Souza, estão confirmados .

Entenda a dinâmica de A Grande Conquista

Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.



Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.