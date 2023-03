Reprodução/SBT Lady Lu em participação no The Noite: cantora foi sondada para reality show da Record





Alçada ao sucesso nos anos 1990, Lady Lu recusou o convite da Record para estar no elenco de A Grande Conquista. O novo reality da emissora estreia em maio e terá a apresentação de Mariana Rios, que esteve à frente da última temporada do Ilha Record.





De acordo com apurações da coluna, a cantora foi convidada para o grupo dos 20 famosos que irão disputar 15 vagas em uma mansão logo na primeira dinâmica do programa.

O cachê inicial para a participação era de R$ 10 mil, mas a emissora aumentou para R$ 40 mil após a grande onda de recusas por parte dos famosos que queria ter na mansão do confinamento. A escolha desses nomes acontecerá por meio de votação popular no site oficial da competição.

No entanto, Lady Lu recusou a proposta por mirar no elenco de A Fazenda. A loira prefere estar na competição apresentada por Adriane Galisteu, que inicia no segundo semestre deste ano.

Cachê oferecido pela Record causa dor de cabeça

Além dos 20 famosos, a emissora se esforça para juntar outras 60 subcelebridades para o elenco da vila em A Grande Conquista.

A ideia é que esses artistas de menor relevância fiquem confinados em um ambiente paralelo enquanto as dinâmicas mais expressivas acontecem na mansão.



Para esse grupo, a emissora desembolsou apenas o valor de R$ 3 mil para o cachê e causou revolta em alguns convidados . Inclusive, alguns deles disseram à coluna que cachê é "indecente". Já outros fizeram uma contraposta à emissora com a alegação de que faturam mais com a publipost com apenas um Story no Instagram.

*Texto de Daniele Amorim

