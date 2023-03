Reprodução/Instagram Biah Rodrigues com o marido Sorocaba: ela relatou situação curiosa com suas seguidoras





Esposa do sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando Zor, Biah Rodrigues revelou aos seguidores no Instagram nesta terça-feira (7) de que foi diagnosticada com sarna. A influencer, que mora com o artista em uma fazenda, contou que foi a única da família a contrair a doença, mas já começou a fazer tratamento médico com ivermectina.





"Eu peguei uma espécie de sarna na perna. Já conseguimos conter, fiz o tratamento certinho e não espalhou pelo corpo. As crianças e o Fernando não pegaram. Foi bem localizado, não espalhou", contou ela, na sequência de Stories.



Mas, por conta da situação curiosa, Biah revelou que ganhou o apelido de "sarnenta" do marido Sorocaba. Ela também contou que não tem noção de como pegou a doença. "Onde eu peguei isso, só Deus sabe. Não sei se foi do cachorro. Nem sei se o cachorro passa. Fui orientada e foi assim que tratei. Tá secando, já. No início, é uma coceira infernal na perna, dá vontade de arrancar", completou.

Biah Rodrigues se envolveu em polêmica sobre submissão da mulher

Semanas antes de ter pego sarna, a mulher de Sorocaba virou notícia após ter dado uma declaração controversa nas redes sociais. Biah postou a capa da revista Vogue, em que a cantora Rihanna estampou ao lado do namorado, o rapper A$AP Rocky e reclamou que a artista estava a frente do seu companheiro enquanto ele segurava o filho do casal no colo.



"A maioria das pessoas que me atacaram se sentiram ofendidas de alguma forma pelo fato de eu ter postado a foto da capa, não tem nada a ver com a Rihanna como pessoa, tem a ver com que a foto quer transparecer. Eu estava mostrando cada vez mais o que a sociedade tem mostrado. É uma reflexão", disse ela.



Em seguida, a influencer compartilhou uma resposta que deu a uma seguidora onde afirmou que é submissa ao marido. "Sim. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas, submissão nem sempre significa obediência. Meu marido é autoridade no meu lar. Ele é o sacerdote, ele cuida e protege a nossa família. Sim, sou submissa ao meu marido, pois o respeito e honro", pontuou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.