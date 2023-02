Reprodução/Instagram Mariana Rios irá comanda o reality show A Grande Conquista





A Record está com um problemão em mãos que ela própria criou e precisa resolver o quanto antes: convencer os influenciadores digitais que ela deseja ter no elenco do reality show A Grande Conquista oferecendo um cachê extremamente baixo. Os convites têm empolgado os famosinhos da web, que sonham sair da bolha das redes sociais. Mas quando o valor pela exposição é revelado, o "não" vem rapidamente.







A coluna conversou com alguns influenciadores que foram convidados para participar do reality show. E todos os ouvidos revelaram a proposta de receber o mesmo valor de cachê: R$ 3 mil, classificado por um deles como "indecente". Isso mesmo que você leu, apenas R$ 3 mil para passar inúmeros perrengues que o novo formato desenhou para submeter os confinados.

E esta quantia fica ainda menor, já que a Record desconta 27,5% dos valores pagos pelos contratos de cachês de realities. Ou seja, quem aceitar o convite, ficará apenas com R$ 2.175,00. E se o empresário ou agente do influencer requisitar sua fatia (em torno de 20%), os ganhos caem para quase a metade do acordo inicial: R$ 1.740,00.

Para se ter uma noção, a Record precisará de 80 pessoas para participar do novo reality show. Somente 20 delas serão personalidades da TV, com alta projeção nas redes sociais. As outras 60 são frutos da internet, com alto poder de engajamento.

Na primeira etapa da competição, o time de "famosos" irá movimentar seus perfis na web para chamar votos ao site oficial da atração. Os 15 mais votados entram na mansão. Já os outros 5 vão se juntar aos outros 60 menos populares, em um ambiente chamado de Vila. E são os participantes deste espaço que vêm recebendo a oferta "indecente" de cachê.

Alguns convidados chegaram a fazer contraproposta para melhorar a situação financeira, alegando que o cachê oferecido é menor que o valor que cobram por um Story no Instagram. Mas a Record segue irredutível, por enquanto. Um influencer que recebeu convite para entrar na Vila tem tentado convencer a direção de elenco que ele caberia na Mansão. Os famosos que forem escalados para entrarem direto no confinamento privilegiado terão um cachê beeeeem maior. Mas a coluna dará estes detalhes em outro momento.

Além dos influenciadores considerarem o cachê baixo, eles ainda avaliam que o excesso de perrengue proposto pela emissora --como falta de lugar para dormir, alimentação restrita, provas, convivência com estranhos e baixíssima projeção no vídeo (afinal, são 80 pessoas disputando a atenção das câmeras)-- não compensa o esforço.

Outro fator tem jogado contra: a baixa projeção dos participantes de realities da Record nas redes sociais. No ano passado, os integrantes do Power Couple Brasil, do Ilha Record e de A Fazenda não ampliaram exponencialmente suas bases de seguidores. Ou seja, a contrapartida para aceitar um valor de cachê tão baixa seria atrair mais seguidores para seus perfis. E nem isso é visto como algo positivo a ponto de aceitar participar do novo programa.



A Record já avisou que A Grande Conquista estreará em maio. Até o momento, nenhuma empresa comprou uma cota de patrocínio. Mas com o anúncio de Mariana Rios no comando, a emissora espera atrair bons investidores, assim como ocorreu no Ilha Record 2.