Reprodução/Instagram Key Alves assume que teve pegação e sexo forte no BBB 23





O casal mais comentado do BBB 23, GusKey, ficou conhecido por causar polêmica e cenas bem quentes dentro da casa. Assim que a dupla se separou, com a eliminação de Gustavo Benedetti, ele negou que havia feito sexo embaixo do edredom com Key Alves. Mas ela tratou de desmentir o rapaz.











"A gente não fez nada ali no edredom. A gente só se pegava forte debaixo das cobertas", comentou ele logo que saiu do reality show. Porém, no Bate-Papo do BBB, a jogadora disse que não foi isso que aconteceu e revelou o contrário.

"Que mentiroso [risos]! Eu falava muito enquanto a gente estava no edredom e ele sempre dizia 'quieta, moça!'. A gente se pegou mesmo, muito forte. Teve sexo, sim", declarou Key.

A jogadora de vôlei mais seguida do mundo e agora ex-BBB também revelou, com um sorriso no rosto, que já deixou uma mensagem para Cowboy logo que saiu da casa mais vigiada do país, mas que ainda não teve a oportunidade de conversar.

"Ele conversou com a minha assessora e ela falou que ele está desesperado atrás de mim. Eu mandei um áudio para ele e falei que estou corrida aqui, mas estou muito ansiosa para falar com ele, muito mesmo", alegou ela.

Além disso, Key foi declarada como "vilã" por alguns participantes que já deixaram a competição. A atleta não concorda com as acusações e ainda disse que se sentiu ameaçada dentro da casa, logo após Gustavo ser eliminado.

"A casa inteira veio em cima de mim. A sensação que eu tinha era de que, como ele havia saído, estava todo mundo querendo meu fim lá dentro. Aqui fora pode ter existido outra visão e eu quero analisar tudo direitinho, mas eu nunca seria vilã ali dentro".

Key ainda disse que teve um amadurecimento grande depois que participou do programa e que viu novamente muitos erros que cometeu . "Eu vi muitos erros meus, em questão de horas, que aprendi e que me fizeram evoluir. Coisas que eu não faria nunca mais. A Key Alves hoje é uma mulher, eu entrei uma menina ali dentro, sujeita a errar e aprender", continuou ela.

"Tenho que aprender a me segurar, para não ferir as pessoas. Me feriu assistindo, então eu imagino as outras pessoas. Isso me machucou muito, porque não é de mim machucar as pessoas", finalizou a jogadora.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii