O cantor porto-riquenho Bad Banny
Reprodução - frame de vídeo do YouTube
O cantor porto-riquenho Bad Banny

Os prêmios Grammy são tidos como um dos maiores reconhecimentos da indústria musical.

O evento aconteceu na quinta-feira (13/11) no MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Entre os campeões da noite do Grammy Latino destaque para a brasileira Lineker, os argentinos Ca7riel  y Paco Amoroso, a mexicana Natalia Lafourcade e o portorriquenho Bad Bunny.

Confira a relação completa de ganhadores.


Artistas brasileiros vencedores

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa: “Caju” – Liniker

Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz: empate entre Hamilton de Holanda Trio – Live In NYC e Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet

Melhor Álbum Cristão em Português: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem

Melhor Álbum de Música Sertaneja: José & Durval – Chitãozinho & Xororó

Melhor Álbum de Samba/Pagode: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Português: CajuLiniker

Melhor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileira: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê

Melhor Canção em Português: “Veludo Marrom” – Liniker

Artista espanhóis e latino-americanos ganhadores

Álbum do Ano: Debí tirar más fotos  –  Bad Bunny

Melhor Novo Artista: Paloma Morphy

Melhor Canção Pop: “El día del amigo” –  Ca7riel y Paco Amoroso

Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana: “Debí Tirar Más Fotos” -  Bad Bunny

Gravação do Ano: “Palmeras en el jardín” –  Alejandro Sanz

Canção do Ano: “Si antes te hubiera conocido” –  Karol G

Melhor Canção Urbana: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

Melhor Álbum de Música Urbana: Debí tirar más fotosBad Bunny

Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

Melhor Álbum Tropical Tradicional: Raíces – Gloria Estefan

O cantor e compositor Alejandro Sanz
Reprodução - frame de vídeo do YouTube
O cantor e compositor Alejandro Sanz


Melhor Álbum Pop Contemporâneo: ¿Y ahora qué?  -  Alejandro Sanz

Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina:  “Veneka” - Rawayana y Akapellah

Melhor Interpretação Reggaeton:  “Voy A Llevarte Pa Pr” -  Bad Bunny

Melhor Canção de Rap/Hip Hop: “Fresh” - Trueno

Melhor Canção Cantautor: “Cancionera” - Natalia Lafourcade

Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea: Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Compositor do Ano: Edgar Barrera

Produtor do Ano: Rafa Arcaute, Federico Vindver e Nico Cotton

Melhor Canção Cantautor (compositores): “Cancionera” – Natalia Lafourcade

Melhor Álbum Cantautor: CancioneraNatalia Lafourcade

Karol, estrela colombiana
Reprodução do Instagram da artista
Karol, estrela colombiana


Melhor Canção Tropical: “Si Antes Te Hubiera Conocido” –  Karol G

Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Melhor Canção Alternativa: “#Tetas” –  Ca7riel y Paco Amoroso

Melhor Álbum de Música Alternativa: “Papota” – Ca7riel y Paco Amoroso

Melhor Canção de Rock: empate entre  “La Torre" - RENEE e  “Sale El Sol” –  Fito Páez

Melhor Álbum de Pop/RockYa Es Mañana – Morat

Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea: “Revolución Diamantina” – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)

Melhor Design de capa: Cuarto Azul – Christian Molina ( Aitana)

Melhor Álbum de Música Banda: 4218 – Julión Álvarez e Norteño Banda

Melhor Álbum de Música Infantil: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos

Melhor Álbum de Rock: Novela –  Fito Páez

Melhor Álbum de Salsa: Fotografías – Rubén Blades e Roberto Dogado & Orquesta

Mateo Sujatovich e Jorge Drexler
Reprodução - Divulgação
Mateo Sujatovich e Jorge Drexler


Melhor Canção de Pop/Rock: “Desastres Fabulosos” –  Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Melhor Álbum de Tango: En Vivo 20 años  – Tanghetto

Melhor Álbum de Música Flamenca: Flamencas – Las Migas

Melhor Álbum Folclórico: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón

Melhor Álbum Cristão em Espanhol: Legado – Marcos Witt

Paco Amoroso e Ca7riel, artistas argentinos
Reprodução - frame de vídeo do YouTube
Paco Amoroso e Ca7riel, artistas argentinos


Melhor Vídeo Musical - Versão Curta: “#Tetas” –  CA7RIEL y Paco Amoroso

Melhor Vídeo Musical - Versão Longa: “Papota” – CA7RIEL y Paco Amoroso

Melhor Álbum Tropical Contemporâneo: Puñito de Yocahú – Vicente García

Melhor Álbum de Música Nortenha: La Lotería – Los Tigres Del Norte

Melhor Álbum de Música Texana: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido

Melhor Álbum Instrumental: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet

Melhor Canção de Raízes: “Aguacero” – Luis Enroque y C4 Trío

Melhor Música para Meios Visuais: “Cien años de soledad” – Camilo Sanabria

Melhor Álbum de Música Clássica: Kaleidoscope – Isabel Dobarro

Melhor Arranjo: “Camaleón” – Cesar Orozco

Melhor Engenharia de Gravação para um Álbum: Cancionera - Natalia Lafourcade

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br   e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/franklin-valverde/2025-11-15/grammy-latino-lineker-hamilton-de-holanda-ca7riel-y-paco-amoroso-natalia-lafourcade-bad-bunny.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes