Os prêmios Grammy são tidos como um dos maiores reconhecimentos da indústria musical.
O evento aconteceu na quinta-feira (13/11) no MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, nos Estados Unidos.
Entre os campeões da noite do Grammy Latino destaque para a brasileira Lineker, os argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, a mexicana Natalia Lafourcade e o portorriquenho Bad Bunny.
Confira a relação completa de ganhadores.
Artistas brasileiros vencedores
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa: “Caju” – Liniker
Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz: empate entre Hamilton de Holanda Trio – Live In NYC e Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet
Melhor Álbum Cristão em Português: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares
Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem
Melhor Álbum de Música Sertaneja: José & Durval – Chitãozinho & Xororó
Melhor Álbum de Samba/Pagode: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Português: Caju – Liniker
Melhor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileira: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê
Melhor Canção em Português: “Veludo Marrom” – Liniker
Artista espanhóis e latino-americanos ganhadores
Álbum do Ano: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Melhor Novo Artista: Paloma Morphy
Melhor Canção Pop: “El día del amigo” – Ca7riel y Paco Amoroso
Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana: “Debí Tirar Más Fotos” - Bad Bunny
Gravação do Ano: “Palmeras en el jardín” – Alejandro Sanz
Canção do Ano: “Si antes te hubiera conocido” – Karol G
Melhor Canção Urbana: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
Melhor Álbum de Música Urbana: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
Melhor Álbum Tropical Tradicional: Raíces – Gloria Estefan
Melhor Álbum Pop Contemporâneo: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina: “Veneka” - Rawayana y Akapellah
Melhor Interpretação Reggaeton: “Voy A Llevarte Pa Pr” - Bad Bunny
Melhor Canção de Rap/Hip Hop: “Fresh” - Trueno
Melhor Canção Cantautor: “Cancionera” - Natalia Lafourcade
Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea: Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Compositor do Ano: Edgar Barrera
Produtor do Ano: Rafa Arcaute, Federico Vindver e Nico Cotton
Melhor Canção Cantautor (compositores): “Cancionera” – Natalia Lafourcade
Melhor Álbum Cantautor: Cancionera – Natalia Lafourcade
Melhor Canção Tropical: “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G
Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Melhor Canção Alternativa: “#Tetas” – Ca7riel y Paco Amoroso
Melhor Álbum de Música Alternativa: “Papota” – Ca7riel y Paco Amoroso
Melhor Canção de Rock: empate entre “La Torre" - RENEE e “Sale El Sol” – Fito Páez
Melhor Álbum de Pop/Rock: Ya Es Mañana – Morat
Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea: “Revolución Diamantina” – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)
Melhor Design de capa: Cuarto Azul – Christian Molina ( Aitana)
Melhor Álbum de Música Banda: 4218 – Julión Álvarez e Norteño Banda
Melhor Álbum de Música Infantil: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos
Melhor Álbum de Rock: Novela – Fito Páez
Melhor Álbum de Salsa: Fotografías – Rubén Blades e Roberto Dogado & Orquesta
Melhor Canção de Pop/Rock: “Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Melhor Álbum de Tango: En Vivo 20 años – Tanghetto
Melhor Álbum de Música Flamenca: Flamencas – Las Migas
Melhor Álbum Folclórico: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón
Melhor Álbum Cristão em Espanhol: Legado – Marcos Witt
Melhor Vídeo Musical - Versão Curta: “#Tetas” – CA7RIEL y Paco Amoroso
Melhor Vídeo Musical - Versão Longa: “Papota” – CA7RIEL y Paco Amoroso
Melhor Álbum Tropical Contemporâneo: Puñito de Yocahú – Vicente García
Melhor Álbum de Música Nortenha: La Lotería – Los Tigres Del Norte
Melhor Álbum de Música Texana: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido
Melhor Álbum Instrumental: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet
Melhor Canção de Raízes: “Aguacero” – Luis Enroque y C4 Trío
Melhor Música para Meios Visuais: “Cien años de soledad” – Camilo Sanabria
Melhor Álbum de Música Clássica: Kaleidoscope – Isabel Dobarro
Melhor Arranjo: “Camaleón” – Cesar Orozco
Melhor Engenharia de Gravação para um Álbum: Cancionera - Natalia Lafourcade
Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina