Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor e compositor Alejandro Sanz

O cantor espanhol Alejandro Sanz, no final dos anos 90, foi o intérprete do sucesso mundial " Corazón partío ", que hoje é um clássico da música espanhola.

Depois dessa música, sua carreira mudou radicalmente, rumo ao estrelato. Sanz acaba de lançar um novo trabalho: ¿Y ahora qué?, expressão espanhola equivalente ao nosso "E agora, o que fazer?".





O hit

" Corazón partío " fez um percurso de sucesso fantástico. Com essa música Alejandro Sanz vendeu mais de sete milhões do álbum Más (1997), ganhando 57 discos de platina e dois discos de ouro em vários países do mundo.

Na Espanha é tido como o álbum campeão em vendas. Além disso, essa música serviu para introduzi-lo no mercado estadunidense e latino-americano.

No Brasil, " Corazón partío " entrou na trilha sonora da novela Torre de Babel (1998), criada por Silvio de Abreu e exibida na Rede Globo.

A música era tema da personagem Shirley da Silva, interpretada pela atriz Karina Barum.

Por aqui também ganhou uma gravação de Ivete Sangalo, lançada do álbum Multishow ao Vivo: Ivete no Maracanã (2007), com a participação especial de Sanz, com voz e violão.

O sucesso da música era tanto que até o grupo Menos é Mais resolveu lançar uma versão em português em ritmo de pagode.

O clipe oficial de "Coração Partido", no YouTube, já tem mais de 258 milhões de visualizações.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Shakira e Alejandro Sanz no clipe "Bésame"





¿Y ahora qué?

O novo álbum de Sanz, na verdade um EP, possui seis músicas que passeiam pelo romantismo com toques de pop latino.

A faixa que abre o EP, com o título de "Palmera en el jardín", conta uma história de amor entre um espanhol e uma cubana.

Nessa canção vemos alguns ecos de " Corazón partío ", tanto na poesia de sua letra, como no ritmo, só que um pouco mais lenta.

¿Y ahora qué? traz também a volta de uma parceria muito cara a Alejandro Sanz. Ele divide a faixa "Bésame" com a colombiana Shakira, fazendo um belo dueto de vozes.

Essa não é a primeira vez que a dupla divide microfones. Antes disso, tinham gravado "La tortura", em 2005, sucesso que fez parte do Fijación oral vol. 1 , o sexto álbum de estúdio da cantora.

Das outras quatro faixas do EP podemos destacar a música "Hoy no me siento bien", que teve a participação do grupo Frontera, banda de música regional mexicana criada na cidade de Edinburg, no Condado de Hidalgo, estado do Texas (EUA).

Essa faixa inicia em ritmo de uma balada, mas vai crescendo e ganha uma levada de cumbia norteña, ficando bem animada.

É a forte candidata do EP para dominar as pistas de dança.

Assista ao clipe de "Bésame":