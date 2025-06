Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora espanhola Aitana

Os programas televisivos dedicados à busca de novos talentos musicais, como os nossos The Voice e Ídolos, vieram para substituir os antigos programas de calouros.

É verdade que os atuais são mais sofisticados e glamourosos que aqueles comandados por Chacrinha, Bolinha ou Silvio Santos.

Essa é uma tendência mundial. Na Espanha, por exemplo, temos o Operación Triunfo que tem revelado inúmeros artistas como David Bisbal, Chenoa e Aitana, que está lançando o álbum Cuarto Azul, pela Universal Music.

Aitana não chegou a ser a campeã da edição que disputou, mas a segunda colocação foi suficiente para alavancar sua carreira.





Início

Aitana Ocaña Morales nasceu em 1999, na cidade de Barcelona, na Espanha. Desde muito cedo começou a se dedicar à música, recebendo muitos elogios por sua voz e pela maneira marcante de interpretar.

Aos 18 anos mudou-se para Madri, o que ampliou suas possibilidades de sucesso artístico. Aitana participou do programa Operación Triunfo em 2017 e ficou em segundo lugar.

Isso abriu as portas para que fosse contratada pela Universal Music, gravadora na qual lançou os discos Spoiler (2019), 11 Razones (2020) e, recentemente, o Cuarto Azul.

Álbum

Esse novo trabalho nos mostra dezenove faixas que, na maioria, transbordam romantismo juvenil, bem ao gosto de adolescentes e jovens na faixa dos vinte anos, que é o seu principal grupo de fãs.

O álbum Cuarto Azul é composto principalmente por baladas românticas, muitas temperadas pela música eletrônica. Algumas delas mostram que a chamada "música de dor de cotovelo" nunca saiu de moda.

Podemos destacar a faixa "6 de febrero", que abre o álbum, ou "Cuando hables con él", dedicada a seu ex-namorado Miguel Bernardeau, ator da série Elite , exibida na Netflix.

Outra característica marcante da maioria das músicas desse disco é seu caráter dançante, sendo sempre um convite para as pistas.

Cuarto Azul também apresenta um grande número de artistas convidados para participar do álbum.

São eles: os porto-riquenhos Jay Wheeler e Myke Towers, os espanhóis Barry B e o grupo Fangoria, o venezuelano Danny Ocean, a colombiana Ela Taubert e a mexicana Kenia Os, que já dividiu os vocais com Anitta na música "En 4", lançada em abril deste ano.

Reprodução - frame de vídeo doYouTube A forte interpretação de Aitana





Alaska

Merece um destaque especial a presença do grupo espanhol Fangoria na faixa "La chica perfecta", que encerra o álbum.

Essa é a música ideal para finalizar esse novo trabalho de Aitana, pois fala de uma mulher que se desvencilhou das amarras sociais do consumo e do padrão estético, colocando-se no mundo de uma forma mais afirmativa.

Temos que registrar que a vocalista da banda Fangoria é a cantora mexicano-espanhola Alaska, ícone da movida madrileña , movimento contracultural dos anos setenta e oitenta, no qual dividia a cena com o cineasta Pedro Almodóvar e o cantor e ator Fabio McNamara.

Alaska sempre foi sinônimo de contestação.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista com Aitana o vídeo "La chica perfecta":