Jorge Drexler é um dos maiores compositores em língua espanhola da atualidade. A riqueza poética de suas letras e a beleza melódica de suas músicas justificam essa afirmação.

E quem já assistiu a seus shows com certeza acrescentará também a simpatia e empatia com que trata seu público.

Drexler acaba de lançar uma nova música: " Desastres Fabulosos ", em parceria vocal com Mateo Sujatovich, responsável pelo projeto musical Conociendo Rusia.





Dr. Jorge

Drexler, que hoje tem 60 anos, nasceu em Montevidéu ( Uruguai), formou-se em medicina, com especialização em otorrinolaringologia.

Nos anos 90, dividia a carreira de médico com apresentações musicais nos bares de sua cidade.

Até que, em 1994, o cantor e compositor espanhol Joaquín Sabina, que estava se apresentando em Montevidéu, o viu tocando e o convidou para acompanhá-lo em uma excursão pela Espanha.

Isso mudou completamente sua vida. Mudou-se para Madri, onde vive até hoje, deixando a medicina de lado.

Sabina é homenageado por Drexler na canção "Pongamos que hablo de Martínez", lançada no disco Salvavidas de hielo . Martínez é o outro sobrenome de Joaquín Sabina.

Consagração

Jorge Drexler ganhou projeção mundial em 2005, ao ganhar o Oscar de melhor canção original com "Al otro lado del río".

Essa música fez parte da trilha sonora do filme Diários de motocicleta , dirigido por Walter Salles, com participação do mexicano Gael García Bernal e do argentino Rodrigo de la Serna.

Na cerimônia de premiação, a música foi cantada pelo ator espanhol Antonio Banderas, pois os organizadores diziam que Drexler não era conhecido do público estadunidense.

Mas, ao receber a estatueta, o uruguaio aproveitou o momento e, ao invés de discursar, cantou um trecho da música à capela.

Álbuns

A discografia de Jorge Drexler é muito rica e reconhecida internacionalmente.

Entre outros prêmios, já ganhou treze Grammys latinos e o prêmio Goya.

Merecem destaque os álbuns: Eco (2004), 12 segundos de oscuridad (2006), Amar la trama (2010), Bailar en la cueva (2014), Salvavidas de hielo (2017) e Tinta y tiempo (2022).

Reprodução de frame de vídeo do Youtube Mateo Sujatovich ao piano





Nova música

" Desastres Fabulosos ", que acaba de ser lançada, é uma parceria de Drexler com Mateo Sujatovich, músico argentino responsável pelo projeto musical Conociendo Rusia, dedicado ao pop e ao rock.

Pablo Drexler somou-se a eles na composição da canção.

Além da música, também foi lançado um vídeo, com direção de Joana Colomar e participação da atriz Macarena García e do ator Javier Dichas.

Drexler disse que a canção conta uma "história de amor um pouco disfuncional da forma mais bonita possível: o amor é a chave que conecta as pessoas, muitas vezes por seus defeitos e apesar de sua virtudes".

Essa música, por enquanto, não fará parte de nenhum álbum dos dois artistas.

Assista o vídeo de "Desastres Fabulosos":