Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora espanhola Rosalía

A cantora Rosalía, atualmente, é uma das estrelas que mais brilham na música pop espanhola.

A artista, dona de uma voz cativante, também tem marcado presença por seu comportamento, utilizando a expressão do seu corpo como uma forma de empoderamento feminino.

Na próxima sexta-feira, dia 7 de novembro, lançará seu novo álbum: LUX.

O single " Berghain ", que integra esse trabalho, foi disponibilizado recentemente e tem despertado grande interesse na mídia e nas redes sociais, com milhões de visualizações, o que aumenta a expectativa sobre esse novo disco.





Histórico

Rosalía Vila Tobella, nasceu em 1992 na cidade de San Esteban de Sasroviras, província de Barcelona, na Espanha.

Começou a ter destaque na vida artística em 2012, como vocalista do grupo Kejaleo, dedicado à música flamenca.

Depois dessa experiência, Rosalía desenvolveu diversos trabalhos, muitos deles ganhadores de Grammys, projetando-a para o mundo todo.

Em 2019, a cantora teve uma pequena participação no filme Dor e Glória , do cineasta Pedro Almodóvar, no papel de uma lavadeira, cantando "A tu vera", um clássico da música popular espanhola, que havia sido imortalizado por Lola Flores no início dos anos sessenta.

Assista à interpretação de A tu vera por Rosalía:

Single

Na espera do lançamento de LUX, podemos conhecer uma das faixas que está disponível desse novo álbum: " Berghain ".

Essa nova música de Rosalía é diferente de tudo o que ela já fez.

É uma espécie de cantata moderna, com certa influência barroca, dando espaço para a cantora explorar outros timbres da sua voz de soprano ligeiro.

" Berghain " é mais orquestral, com a presença da Sinfônica de Londres, sendo cantada em espanhol, inglês e alemão.

Rosalía é acompanhada de um excelente naipe de cordas, e divide a faixa com a islandesa Björk e o estadunidense Yves Tumor.

A letra se aprofunda em questões espirituais e a ligação com Deus e seus desígnios. Ela foi composta por Björk, Dylan Wiggins, Jake Miller, Noah Goldstein e a própria Rosalía.

Já o videoclipe da música é um espetáculo à parte.

Muito bem produzido, trabalha com competência a dualidade da luz, com jogos entre o claro e o escuro.

As cenas são hipnóticas, fazendo com que o espectador assista todo o vídeo com muito interesse, pois é surpreendido a cada segundo.

A narrativa, em determinado momento, faz uma releitura do conto de fadas Branca de Neve .

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Releitura de cena de Branca de Neve, animação da Disney





Não só na reconstrução de cenas inspiradas na animação da Disney, como também na filosofia da história original do conto, ao valorizar que o essencial é a beleza interior das pessoas.

A direção é de Nicolás Méndez e foi filmado em Varsóvia, na Polônia.

Curiosidade

A palavra Berghain, de origem alemã, significa "bosque de montanha".

Além disso, é o nome de um clube noturno, em Berlim, que domina a cena clubber na capital alemã.

LUX tem 18 faixas divididas em quatro movimentos, como se fosse uma sinfonia.

Claro que as músicas podem ser ouvidas separadamente, mas estão agrupadas por temáticas.

Participam do álbum, além de Björk e Yves Tumor, as cantoras Carminho, Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz.

O lançamento de LUX será na próxima sexta (7/11), ficando disponível nas plataformas de áudio.

Também haverá uma versão em CD e outra em vinil, ambas com um bônus de três faixas exclusivas.

Assista o videoclipe de Berghain com Rosalía: