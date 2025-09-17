Reprodução- frame de vídeo do YouTube Os cantores Paco Amoroso e Ca7riel

Ca7riel e Paco Amoroso estiveram no final de março no festival Lollapalooza, empolgando a plateia que assistiu seu show.

Na esteira desse sucesso, vão se apresentar hoje, às 21h30, na casa de espetáculos Áudio, em São Paulo, e amanhã (18/09) no Circo Voador no Rio de Janeiro.

A envolvente música da dupla argentina, com letras - muitas vezes - irreverentes tem garantido um fiel grupo de seguidores. Os espetáculos fazem parte da turnê Papota, que tem dado uma volta ao mundo.





Hecho en Argentina

Catriel Guerreiro e Ulises Guerriero são amigos desde a infância, quando cursavam o ensino básico. Ambos nasceram em 1993, na cidade de Buenos Aires, Argentina.

Eles seguiram paralelamente suas carreiras, mas aos 25 anos resolveram unir forças e criar a dupla Ca7riel e Paco Amoroso.

Com essa iniciativa, começaram a ser conhecidos no circuito musical dos jovens portenhos e, a cada apresentação que faziam, ganhavam mais fãs.

Reprodução - frame de vídeo da internet Ca7riel e Paco Amoroso no Tiny Desk





Vitrine mundial

Atualmente, uma das melhores vitrines para um músico é participar do Tiny Desk, programa de rádio da NPR Music, emissora pública dos Estados Unidos.

As apresentações são bastante informais, realizadas dentro da biblioteca da emissora, em meio a mesas e estantes de livros, ficando disponíveis no YouTube.

Todas e todos que se apresentam no Tiny Desk garantem que milhões de pessoas conheçam seus trabalhos.

Ca7riel e Paco Amoroso se exibiram em outubro do ano passado. Até o momento desta publicação já tinham 42 milhões de visualizações no YouTube.

Papota

Depois de participarem do Tiny Desk, o duo lançou o EP Papota, juntamente com um curta com quase 17 minutos.

A palavra papota é uma gíria argentina, que originalmente significava dinheiro, mas atualmente serve para designar as drogas que alguns fisiculturistas usam para ficarem marombados.

O vídeo Papota é uma crítica ao repentino sucesso internacional da dupla, satirizando a estrutura que a indústria fonográfica usa para a construção de ídolos e seus sucessos musicais.

Mostra também o risco, para os que participam desse jogo, de perder a sua essência artística original.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Paco Amoroso e Ca7riel





Excursões

Depois desse sucesso global, com músicas como " Dumbai " e "Vitamina", a dupla Ca7riel e Paco Amoroso passou a ser convidada para shows em todo o mundo.

Antes de desembarcarem no Brasil, já haviam passado por Espanha, França, Suíça, Alemanha, México, Colômbia, Peru, Chile, entre outros países.

Nas próximas semanas estarão no Uruguai e voltarão à Colômbia.

Quem perder essas duas apresentações, hoje e amanhã, terá uma nova oportunidade de ver a dupla argentina no dia 30 de setembro, no Allianz Parque.

Ca7riel e Paco Amoroso farão a abertura do show do rapper estadunidense Kendrick Lamar.

