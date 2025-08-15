Reprodução do Instagram da artista Karol G, estrela colombiana

Karol G, cantora colombiana de expressão mundial, foi convidada para cantar no intervalo do jogo da NFL entre as equipes do Los Angeles Chargers e do Kansas City Chiefs.

A partida será no dia 05 de setembro, às 21h15, na Neo Quimica Arena, o estádio do Corinthians.

Na parte musical, Karol G dividirá o palco com a brasileira Ana Castela, que cantará o Hino Nacional Brasileiro, enquanto o saxofonista estadunidense Kamasi Washington tocará o hino dos Estados Unidos.













O jogo

NFL é a sigla para National Football League , a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.

No intuito de popularizar mundialmente esse esporte, a liga começou a realizar alguns jogos do campeonato em estádios de outros países.

Aqui no Brasil, o primeiro jogo da NFL aconteceu no ano passado, na própria Neo Química Arena, com vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers.

Este ano, a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs será transmitida pelo YouTube.

A cantora

Carolina Giraldo Navarro, nome de batismo de Karol G, nasceu na cidade de Medellín, na Colômbia, em 1991.

Sua carreira está marcada por ser, atualmente, uma das principais intérpretes femininas de reggeaton e trap.

Ela ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Urbana com o álbum Mañana Será Bonito .

Karol G já esteve no Brasil diversas vezes, tendo se apresentado no Rock in Rio e feito show em São Paulo.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Karol G no videoclipe de "Si Antes Te Hubiera Conocido"





Parcerias

Em dezoito anos de carreira, a cantora colombiana dividiu microfones com muitos artistas internacionais.

Destaque para a gravação com sua conterrânea Shakira na música "TQG".

Karol G também participou, com a dupla brasileira Simone e Simaria, na interpretação de "La Vida Continuó". Além disso, também fez parte do remix de “Tá OK” com Dennis DJ e Kevin O Chris, ao lado do colombiano Maluma.

As músicas

Para o espetáculo do intervalo do jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, espera-se que a artista interprete "Tusa" e "Bichota", que são consideradas seus maiores sucessos.

Além dessas músicas, também há a expectativa de que ela possa cantar "Si Antes Te Hubiera Conocido" ou "Latina Foreva", que foi lançada recentemente buscando ser hit do verão no Hemisfério Norte.

Essa canção faz parte do álbum Tropicoqueta , que nas plataformas de streaming já atingiu mais de um bilhão de visualizações.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o vídeo de Si Antes Te Hubiera Conocido :

