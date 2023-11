Reprodução/PlayPlus Cezar Black foi o mais inconformado com o retorno da rondonense Jaquelline





A eliminação de Henrique Martins , na noite desta quinta-feira (9), e o retorno da sétima roça de Lucas e Jaquelline causou espanto e preocupação para alguns participantes do reality 'A Fazenda 15' , especialmente, para os integrantes do grupo Paiol formado por Cezar Black, Alicia X, Shay e Radamés - que desde a entrada de Jaquelline na sede - passaram a recalcular a rota no jogo .

O enfermeiro Cezar Black , que dava como certa a saída da influenciadora rondonense, admitiu aos companheiros que o casal deve estar agradando o público e justificou a saída do ex-nadador olímpico: "Foi a falta de posicionamento dele no jogo". Segundo Shay, o momento é deixar de pensar em quem ficará, mas sim selecionar aqueles que deverão sair ao chegarem na roça.





Em conjunto, o grupo elencou os participantes que consideram como "plantas" e, possivelmente, passarão a ser os próximos alvos. "WL, Sander, Lily Nobre, Yuri, André, Nadja e Márcia Fu...", apontou Radamés com a concordância de todos.

Ao longo desta sexta-feira (10), as rodas de conversas foram pontuadas por comentários sobre o jogo e algumas críticas. Cezar Black é visivelmente o mais preocupado e inconformado com a situação. Já afirma que poderá ter dois integrantes de seu grupo na roça da próxima semana.

Na noite desta sexta-feira (10), mais uma festa será realizada para alegria dos peões. No enredo do evento, certamente, que algumas cenas já passadas serão repetidas, como a bebedeira de Kally Fonseca; os passos de dança de Nadja e André; a tentativa de inserção a um novo grupo da colega Márcia Fu e, claro, a celebração da vitória da roça de Lucas e Jaquelline , além da visão "errada" de jogo do estrategista Cezar Black, junto ao membros de seu grupo.

E os Crias? Como fazendeiro da semana, Yuri Meirelles terá garantida imunidade em mais uma roça. Nesta sexta-feira, após quase dois meses de confinamento, o influenciador parece que tomará uma nova postura no game, tendo afrontado Tonzão. Já WL e Lily Nobre continuam a seguir conforme a queda da onda. Especialmente, nesta noite de festa, tendem a aproveitar o evento e, como dizem, "curtir o rolê". Amanhã será um novo dia!