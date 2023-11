Resultado da roça

Henrique foi eliminado com 5,64% votos e o retorno de Jaquelline Grohalski para a sede abalou Cezar Black. A produção focou as câmeras no ex-BBB após revelar o resultado da roça aos peões, mostrando o enfermeiro abalado pela volta da peoa e de Lucas Souza. Cezar liderou a estratégia do paiol em mandar o casal junto para a berlinda, acreditando que a divisão de votos entre eles causaria a eliminação de alguém do grupo "pôr do sol".