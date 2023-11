Cezar Black saiu querido do "BBB 23"

O atual peão saiu do reality da Globo, este ano, como querido e injustiçado. Ele, inclusive, teve um bom pós-BBB, com direito a convite do presidente Luís Inácio da Silva (PT) para acompanhá-lo na assinatura do piso da enfermagem, já que é enfermeiro e falou bastante da profissão no "BBB 23".