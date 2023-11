Reprodução 'A Fazenda 15': Yuri Meirelles ganha prova do fazendeiro e deixa roça

Salvo da roça! O participante Yuri Meirelles teve a reviravolta mais desejada do reality, saindo da roça direto para o cargo de fazendeiro. Nesta quarta-feira (8), o peão, Jaquelline e Henrique Martins disputaram a liderança de "A Fazenda 15".

A prova foi organizada em três etapas, envolvendo passagem por labirinto, procura por cartões específicos no feno, montagem de quebra-cabeça e conquista de pontos. Venceu Yuri Meirelles, após uma dinâmica de desempate da pontuação.

Aôôô 🤠 Temos o mais novo Fazendeiro na área: Yuri ☺️ Quem curtiu? #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/UA3rmdlbMw — A Fazenda (@afazendarecord) November 9, 2023





Relembre a formação da roça

O então fazendeiro Shayan Haghbin escolheu Jaquelline para encarar a roça

para encarar a roça A peoa mais votada da casa foi Nadja Pessoa, colecionando 5 votos.

Sendo a mais votada, Nadja tinha o dever de puxar alguém da baia. Entre Lily Nobre, Yuri Meirelles e André Gonçalves, a peoa puxou o modelo de 22 anos.

e André Gonçalves, a peoa puxou o modelo de 22 anos. Na dinâmica do Resta Um, quem sobrou foi o mister Henrique Martins.

Presentado com o poder da chama laranja, Cezar Black podia trocar um roceiro por outro participante. Ele escolheu Lucas Souza no lugar de Nadja.

no lugar de Nadja. Ganhadora do Lampião, Alicia X foi a voz final do veto da prova do fazendeiro. A peoa escolheu vetar Lucas Souza.

