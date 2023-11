Reprodução A Fazenda 15: Henrique Martins é eliminado com rejeição; veja

O jogo acabou para o mister Henrique Martins! Nesta quinta-feira (9), o peão deixou o reality "A Fazenda 15" com apenas 5,64% votos de aprovação. Ele disputou o apoio do público com Lucas Souza e Jaquelline Grohalski.



Henrique Martins fazia parte do grupo do Paiol, tendo feito alianças com Cezar Black, Radamés, Shayan e Alicia X. No início do reality, o peão comprometido gerou polêmica pela amizade com Cariúcha e algumas interações.

Apesar disso, Henrique não teve muitos momentos de destaque e era considerado planta pelos telespectadores.

Veja o ranking de rejeição atualizado:

1º lugar: Laranjinha - 4,43% (2ª roça)

2º lugar: Henrique - 5,64% (6ª roça)

3º lugar: Nathalia - 5,77% (1ª roça)

4º lugar: Jenny - 8,52% (5ª roça)

5º lugar: Kamila Simioni - 8,8% (4ª roça)

6º lugar: Cariúcha - 9,74% (3ª roça)

