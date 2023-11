Reprodução A Fazenda 15: Nadja acusa Lucas: 'Só cresce para cima de mulher'

A tarde desta sexta-feira (10) em "A Fazenda 15" foi marcada por uma briga generalizada entre Lucas Souza e Nadja Pessoa.

Em conversa com outros peões, Nadja relembrou que no início do reality Lucas e a atual namorada Jaquelline teriam brigado. A menção deixou o peão revoltado. A partir disso, eles passaram a trocar ofensas.

"Gente, a Nadja me chamou de falso, de mau caráter... Olha, que chato isso! Toda hora!", reclamu o militar da reserva.

"Fica na tua, não vou te dar palco não. Fala sozinho. Tu gosta de crescer pra cima de mulher! Pra cima de mim tu não cresce não! Seu sonso!", rebateu Nadja.

A briga continuou e Lucas lamentou Nadja ficar revivendo problemas antigos. "Todo dia essa mulher citando esse assunto!", apontou. "Essa mulher não! É Nadja! Sonso!", revidou.

A veterana de realities acusou Lucas de ser ingrato com André Gonçalves e Lucas se defendeu. "André é meu amigo. Agora vou ter que colocar o André sempre? Eu tenho outras afinidades", declarou.

A discussão fez Lucas sugerir que não vai falar mais com Nadja até o fim do programa.