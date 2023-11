Reprodução/ PlayPlus Cezar Black fez brincadeira carinhosa com Kally em "A Fazenda 15"

Na manhã desta sexta-feira (10), Cezar Black fez uma brincadeira carinhosa com Kally, em "A Fazenda 15", e incomodou internautas. Isso porque a cantora já revelou que está apaixonada pelo ex-BBB, que a rejeitou.



Leia também MC Guimê comemora aniversário sozinho após terminar com Lexa

Na varanda da sede, Black sobe em cima de Kally, faz cócegas nos pés da cantora e fala com voz de neném. Em seguida, a peoa ri da brincadeira.



Black subindo em cima de Kally, fazendo cócegas em seus pés e falando com voz de neném. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/a7tCGvACRl — Antenados (@canalantenados) November 10, 2023





A cena logo repercutiu e internautas chamaram o ex-BBB de "falso" . Na madrugada desta sexta-feira (10), Black fez questão de deixar claro para Kally que não irá existir um romance entre eles e reforçou que tem uma pessoa fora do reality . Além disso, o peão já se negou a jogar com a cantora, mesmo após deixar a entender que estava do lado dela.



Falso pq viu q Jaque e Lucas voltaram mas não adianta ele fazer isso agora neh — lusy (@lusinete_ramos) November 10, 2023





Ontem mesmo tava falando pra os amigos não ficarem brincando que ia chamar a kally pra conversar, bla bla — Cleide ❤️ (@cleideassunosou) November 10, 2023





Depois de ontem ter falado que tem uma pessoa aqui fora esperando ele pic.twitter.com/jO2ekpPZRj — Wanessa (@Wanessajames) November 10, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente