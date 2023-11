Reprodução/PlayPlus Enquetes de sites apontam a eliminação do ex-nadador olímpico





A eliminação da sétima roça do reality "A Fazenda 15" , na noite desta quinta-feira (9), anuncia uma nova fase do jogo: a eliminação dos participantes nomeados como "plantas" tanto pelos confinados, quanto pelo público. O ex-nadador olímpico Henrique Martins , que divide a berlinda com o casal Lucas e Jaquelline , tende a deixar o programa, segundo apontamento de enquetes de sites divulgadas nesta manhã.

Henrique, que começou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão no grupo formado pelos atletas, junto com Radamés e Márcia Fu , se uniu ao grupo do Paiol, e foi parar na Roça após a dinâmica do “resta um”, na noite da última terça-feira (7). Com a derrota na Prova do Fazendeiro , o participante tende a ter a rejeição do público, a ser anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu, nesta quinta-feira, durante a exibição do reality ao vivo.





De acordo com as enquetes divulgadas pelos sites “Votalhada”, “UOL” e “Notícias da TV”, Henrique aparece com menos de 10% de votos para permanecer na sede da fazenda de Itapecerica da Serra, levando-o a se despedir da disputa do prêmio. Ele, que durante o período de confinamento não teve aparições e posicionamento dentro do game, poderá iniciar a nova fase do reality que terá encerramento no próximo dia 21 de dezembro.

O retorno do casal Lucas e Jaqueline da Roça, certamente, causará uma estranheza para os participantes, especialmente, para Cezar Black, Shay, Radamés e Alícia X, integrantes do grupo Paiol, que dão como certa a saída de Jaquelline. O momento será para a revisão das estratégias a serem trabalhadas na formação da próxima Roça.

Após a eliminação de Natália, Laranjinha, Cariúcha, Simioni e Jenny Miranda, além da expulsão de Rachel Sheherazade , o reality chega a sua sétima eliminação.