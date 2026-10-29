ReproduçãoInstagram Virginia cancela participação no Teleton após ataques de Silvia Abravanel.

Virginia Fonseca, de 27 anos, cancelou sua participação no Teleton, programa anualmente exibido pelo SBT em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). A decisão da influenciadora foi confirmada por sua equipe nesta quarta-feira (28).

Em nota enviada ao iG, a assessoria também destacou que, apesar de Virginia ter desistido de participar da apresentação da atração beneficente, manterá o compromisso de doar uma quantia à organização.

"Confirmamos que Virginia Fonseca não estará presente no palco do Teleton. No entanto, ela irá manter seu compromisso com a causa. Ao lado da WePink, Virginia manterá a doação previamente estabelecida, cuja entrega será realizada durante uma visita à AACD, em São Paulo, reforçando o carinho, o respeito e a nobreza da obra realizada pela entidade juntamente com o SBT", diz o comunicado.







Por que Virginia desistiu de participar do Teleton?

A decisão ocorreu após Virginia se envolver em uma confusão pública com a apresentadora Silvia Abravanel, de 55 anos.

Tudo começou nesta terça-feira (27) quando a herdeira de Silvio Santos usou as redes sociais para criticar a influenciadora após a circulação de um vídeo em que ela aparece dançando com notas de dólar presas às roupas durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos. Silvia também sugeriu que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, tomasse a guarda dos três filhos que Virginia tem com o cantor.

"Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças... Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem", escreveu Silvia na ocasião.





Posteriormente, a apresentadora voltou a detonar Virginia nas redes sociais."Apenas está colocando as asas de fora e esfregando na cara de todos o que ela sempre foi! Primeiro colhe o maior número de seguidores usando máscara. Depois que conseguiu, arranca a máscara e mostra a verdadeira face, mas já será tarde demais", detonou a apresentadora.

As declarações de Silvia Abravanel logo repercutiram na web e Virginia se pronunciou sobre o assunto. Sem citar nomes, ela republicou um comunicado publicado por sua assessoria de imprensa, a VF Digital.

"É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes. Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites. Nenhuma discordância justifica colocar em dúvida a capacidade de uma mãe de cuidar e amar seus filhos", diz a nota.