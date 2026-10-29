Reprodução/Globonews Miriam Leitão passa mal

Miriam Leitão teve um mal estar ao vivo na Globonews na última quarta-feira (28), enquanto participava do Edição das 18h e fazia um comentário sobre a política econômica do Brasil. A jornalista precisou se dirigir à bancada e revelou estar sentindo uma “tonteira”, sem especificar o que estava acontecendo.

Durante o momento, Miriam tentava seguir sua linha de raciocínio, mas não conseguiu concluir o comentário. “Inclusive de dúvidas, é... eu estou sentindo um pouco de ‘tonteira’ e vou ficar por aqui ao seu lado”, disse ela ao se aproximar da bancada para se apoiar.

“Você está bem?”, perguntou Camila Bomfim, enquanto Miriam se aproximava. “Não, eu tô bem, tô bem”, respondeu a jornalista. Em seguida, a apresentadora da atração a ajudou: “Vem pra cá, fica ao meu lado comigo”, disse.

"Posso ficar ao seu lado? Como a Malu fica", perguntou. Leitão fez uma referência clara a Malu Gaspar, comentarista também da Globonews, que sempre fica ao lado da apresentadora, porque sempre usa um tablet. "Sim, é claro", disse.

eita, caiu a pressão da miriam leitão na globo news e ainda assim ela continuou falando por cinco minutos https://t.co/cl4zzHBTHb — Dayrinho (@Dayrells) October 28, 2026





Quem é Miriam Leitão?

Míriam Azevedo de Almeida Leitão é uma jornalista, economista e escritora brasileira. Ela apresenta programas na GloboNews e faz comentários no Bom Dia Brasil, além de participar de outras atrações do canal de notícias.

Reprodução/Globonews Jornalista Miriam Leitão

É titular da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Nascida em Caratinga, Minas Gerais, formou-se pela Universidade de Brasília (UnB). Iniciou a carreira em Vitória e passou por diversos veículos de comunicação, como TV Manchete, TV Bandeirantes e Rádio CBN. Atualmente, é contratada do Grupo Globo.

Na Globo desde 1991, Míriam passou a atuar como comentarista de economia do Jornal Hoje, em 1996, quando o telejornal era apresentado por Fátima Bernardes. Após deixar o Jornal Hoje, continuou na cobertura econômica até se tornar colunista de economia do Bom Dia Brasil, assumindo o lugar de Ana Paula Padrão.



