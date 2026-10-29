Com o fim das eleições, o SBT volta suas atenções para uma de suas principais campanhas solidárias do ano. O Teleton 2026 será realizado nos dias 6 e 7 de novembro e terá como meta arrecadar R$ 30 milhões para a AACD. Em meio à divisão política do país, a emissora aposta na solidariedade como ponto de encontro entre brasileiros com opiniões diferentes.Padrinho da maratona beneficente, Celso Portiolli afirmou que a causa está acima das disputas políticas. Durante a apresentação do evento à imprensa, o apresentador do Domingo Legal resumiu sua posição: “Eu acho que o bem não tem lado, né? Ponto”. Na sequência, ele usou uma comparação para explicar que a instituição atende a todos, sem distinção ideológica: “A AACD não tem duas portas. Você não entra pela direita ou entra pela esquerda. É uma porta só”.A jornalista Simone Queiroz, que conduzia a apresentação, também destacou a importância de recuperar o sentimento de união depois da disputa eleitoral. “Se por um acaso, as pessoas se veem divididas, mais do que nunca, o Teleton é um motivo para nós nos unirmos de novo em torno de uma causa que é tão importante e que pode servir a qualquer um”, afirmou. Ela reforçou que a campanha é voltada a todos, independentemente de serem de direita ou de esquerda.A preocupação com esse clima ganha destaque em um ano marcado por uma eleição acirrada. Durante a campanha, Ratinho, um dos principais nomes do SBT, atuou como garoto-propaganda de Flávio Bolsonaro. Agora, a emissora se prepara para uma maratona que busca mobilizar o público em torno de um objetivo comum, mesmo entre pessoas que estiveram em lados opostos nas urnas.
Celso Portiolli defende união no Teleton 2026
Portiolli também relacionou a campanha deste ano ao slogan “O que te move?”. Para ele, a pergunta convida o público a refletir sobre a generosidade e a possibilidade de ajudar quem precisa. “O que move a gente é a solidariedade, a generosidade, é poder fazer algo por alguém”, declarou. O apresentador ressaltou que o resultado depende da participação de muita gente, inclusive de quem contribui com pequenas quantias por meio de doações via Pix.“É essa união dessas pessoas todas que faz um grande resultado e ajuda tantas pessoas”, acrescentou Portiolli. Ele também mencionou as dificuldades enfrentadas por brasileiros endividados e reforçou que ajudar o próximo deve ser uma motivação capaz de ultrapassar diferenças pessoais e políticas. O Teleton acontece nos dias 6 e 7 de novembro, com a meta de alcançar R$ 30 milhões para a AACD.