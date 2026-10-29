Reprodução/Internet Teleton 2026 será realizado pelo SBT nos dias 6 e 7 de novembro

Com o fim das eleições, o SBT volta suas atenções para uma de suas principais campanhas solidárias do ano. O Teleton 2026 será realizado nos dias 6 e 7 de novembro e terá como meta arrecadar R$ 30 milhões para a AACD. Em meio à divisão política do país, a emissora aposta na solidariedade como ponto de encontro entre brasileiros com opiniões diferentes.

Padrinho da maratona beneficente, Celso Portiolli afirmou que a causa está acima das disputas políticas. Durante a apresentação do evento à imprensa, o apresentador do Domingo Legal resumiu sua posição: “Eu acho que o bem não tem lado, né? Ponto”. Na sequência, ele usou uma comparação para explicar que a instituição atende a todos, sem distinção ideológica: “A AACD não tem duas portas. Você não entra pela direita ou entra pela esquerda. É uma porta só”.

A jornalista Simone Queiroz, que conduzia a apresentação, também destacou a importância de recuperar o sentimento de união depois da disputa eleitoral. “Se por um acaso, as pessoas se veem divididas, mais do que nunca, o Teleton é um motivo para nós nos unirmos de novo em torno de uma causa que é tão importante e que pode servir a qualquer um”, afirmou. Ela reforçou que a campanha é voltada a todos, independentemente de serem de direita ou de esquerda.

Celso Portiolli defende união no Teleton 2026

A preocupação com esse clima ganha destaque em um ano marcado por uma eleição acirrada. Durante a campanha, Ratinho, um dos principais nomes do, atuou como garoto-propaganda de Flávio Bolsonaro. Agora, a emissora se prepara para uma maratona que busca mobilizar o público em torno de um objetivo comum, mesmo entre pessoas que estiveram em lados opostos nas urnas.

Portiolli também relacionou a campanha deste ano ao slogan “O que te move?”. Para ele, a pergunta convida o público a refletir sobre a generosidade e a possibilidade de ajudar quem precisa. “O que move a gente é a solidariedade, a generosidade, é poder fazer algo por alguém”, declarou. O apresentador ressaltou que o resultado depende da participação de muita gente, inclusive de quem contribui com pequenas quantias por meio de doações via Pix.

“É essa união dessas pessoas todas que faz um grande resultado e ajuda tantas pessoas”, acrescentou Portiolli. Ele também mencionou as dificuldades enfrentadas por brasileiros endividados e reforçou que ajudar o próximo deve ser uma motivação capaz de ultrapassar diferenças pessoais e políticas. O Teleton acontece nos dias 6 e 7 de novembro, com a meta de alcançar R$ 30 milhões para a AACD.