Reprodução/Divulgação/SBT Apresentador Silvio Santos

Nesta sexta-feira (12), o apresentador Silvio Santos, Senor Abravanel, completaria 95 anos. O ícone brasileiro, que partiu em 18 agosto de 2024 em decorrência de uma pneumonia broncopulmonar, deixou um legado grandioso para a televisão do Brasil. Fundador do SBT, com passagens importantes pela Globo e pela Record, o empresário tornou-se um mito nacional.

Silvio Santos nasceu em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, filho do imigrante grego Alberto Abravanel, natural de Salônica, e da turca Rebeca Abravanel, natural de Esmirna.

O empresário fez o primário na Escola Primária Celestino da Silva e, em seguida, ingressou na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcanti, onde se formou em Contabilidade. Começou a trabalhar aos 12 anos em uma loja de lembrancinhas do pai, no Rio de Janeiro.

Aos 14, tornou-se camelô, profissão na qual aprimorou suas habilidades de comunicação. Aos 18 anos, decidiu servir ao Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas de Deodoro. Foi nessa época que começou a frequentar a Rádio Mauá, onde o locutor principal era Celso Teixeira.

Silvio pediu para trabalhar no local, de forma voluntária, e acabou ganhando um programa dominical. Ao deixar o Exército, passou por diversas emissoras de rádio, como Tupi, Continental e Nacional.

Mesmo atuando na comunicação, nunca abandonou o trabalho de vendedor para conseguir renda extra. Foi nessa época que adotou a alcunha de Silvio Santos, segundo ele, porque “os santos ajudam”.

Em 1956, assumiu o Baú da Felicidade, que se transformou em "BF Utilidades Domésticas e Brinquedos" em 1963. A empresa, que inicialmente vendia carnês de pequenas mercadorias, passou a sortear imóveis sob sua administração.

Com o passar dos anos, os negócios de Silvio se expandiram e ele criou diversas empresas para apoiar seus empreendimentos, entre elas a Publicidade Silvio Santos Ltda., uma companhia de seguros, construtora, financeira, concessionária de automóveis, entre outras.

Silvio logo migrou para a televisão, estreando na TV Paulista com o programa Vamos Brincar de Foca.

Pouco tempo depois, o Programa Silvio Santos passou a ocupar as tardes de domingo. Quando a Globo comprou a TV Paulista, em 1966, a atração continuou no ar. Em 1972, Silvio adquiriu 50% da TV Record. Em 1981, conquistou a concessão do SBT.

SBT e a conquista dos brasileiros

Reprodução/SBT Silvio Santos e Eliana

Com a extinção da TV Tupi, o apresentador recebeu a concessão da TVS, a TV Silvio Santos, que mais tarde se transformou no Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Em pouco tempo, o canal tornou-se a segunda maior emissora do país, alcançando índices expressivos de audiência.

Com uma proposta popular e voltada às classes C e D, o canal garantiu a vice-liderança. Logo, o Programa Silvio Santos ocupava praticamente todo o domingo, criando uma tradição nos lares brasileiros.

Responsável por apostar em formatos de sucesso, Silvio levou para sua emissora os dramalhões mexicanos, que entraram para o imaginário popular. Folhetins como Maria do Bairro, Marimar e A Usurpadora deram bastante dor de cabeça à Globo.

O seriado Chaves também se tornou um trunfo de audiência do SBT. Vale lembrar ainda programas de enorme sucesso, como Casa dos Artistas, que chegou a liderar a audiência e assustar a Globo na época.

Conhecido por seu olhar apurado para talentos, Silvio lançou nomes que fizeram e fazem história na TV, como Gugu Liberato (1959-2019), Celso Portiolli, Eliana, Marcia Goldsmith, Mara Maravilha, Cristina Rocha, entre outros.

Silvio Santos faz parte da trajetória dos brasileiros, com programas que marcaram gerações e sua alegria aos domingos, sempre ao lado das eternas colegas de trabalho.

Inauguração do SBT News

O SBT estreará seu canal de notícias, o SBT News, nesta sexta-feira (12). A festa deve acontecer para 300 convidados em um dos estúdios da emissora. A data escolhida, 12 de dezembro, foi selecionada por ser o aniversário de Silvio Santos, que hoje completaria 95 anos.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, poderá estar entre os convidados, de acordo com o colunista do iG, James Akel.



