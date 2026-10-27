Reprodução Instagram Silvia Abravanel sugere que Poliana Rocha peça a guarda dos filhos de Virginia





A apresentadora Silvia Abravanel fez duras críticas a Virginia Fonseca após a circulação de um vídeo da influenciadora curtindo uma balada em Miami, nos Estados Unidos. Nas imagens, a ex-apresentadora do SBT aparece dançando com notas de dólar nas mãos e presas à roupa. A gravação repercutiu nas redes sociais e motivou comentários da filha de Silvio Santos, que sugeriu que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, recorresse à Justiça para pedir a guarda dos três filhos do ex-casal.

Ao comentar o episódio, Silvia questionou a postura de Virginia e afirmou que a influenciadora não estaria preservando as próprias filhas. “Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças... Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem”, declarou, mencionando também Margareth Serrão, mãe de Virginia.

Reprodução/Instagram Virginia Fonseca com os filhos





Silvia diz que Virginia está mostrando sua “verdadeira face”

Em outra manifestação, a apresentadora voltou a criticar a influenciadora e afirmou que ela estaria deixando de esconder características que, na visão de Silvia, antes não demonstrava publicamente. A declaração também repercutiu entre internautas, ampliando a discussão sobre o comportamento de Virginia nas redes sociais.

“Apenas está colocando as asas de fora e esfregando na cara de todos o que ela sempre foi! Primeiro colhe o maior número de seguidores usando máscara. Depois que conseguiu, arranca a máscara e mostra a verdadeira face, mas já será tarde demais”, escreveu Silvia.

Virginia Fonseca é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.









