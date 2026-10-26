Instagram Virginia com as amigas na balada

Virginia Fonseca recebeu um conselho enquanto curtia uma noitada em Miami. Solteira desde o fim do namoro com Vini Jr., a influenciadora está aproveitando alguns dias de folga acompanhada dos amigos Duda Freire e Hebert Gomes.

Quando o grupo se preparava para sair, a assessora pessoal de Virginia, Márcia, disparou:"“Cuidado vocês, tá? Cuidado pra não fazer coisa pra arrepender depois, entendeu? E presta atenção em tudo, tá entendendo? Vocês estão ouvindo, coleguinhas?".

Na sequência, Duda Freire reforçou o recado da assessora:"Vocês estão ouvindo, coleguinhas? Marcinha, cuida, né, Marcinha?".

Virginia chegou à cidade nesta sexta-feira (23) e se hospedou no apartamento do ex-marido, Zé Felipe, em Miami. Na ocasião, internautas perceberam a presença da influenciadora no imóvel, que foi mostrado por ele nas redes sociais.





Virginia relata turbulência em voo

Antes de posar nos Estados Unidos, Virgínia compartilhou um momento de tensão nas redes sociais. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, a loira mostrou o momento que seu jatinho foi atingido por uma turbulência, o que deixou os passageiros visivelmente desesperados.

Na gravação, os influenciadores Hebert Gomes e Lucas Guedez aparecem reagindo aos solavancos, visivelmente nervosos. Duda Freire também aparece na filmagem, se segurando em uma das poltronas.

Apesar do clima tenso, Virginia adotou um tom descontraído ao comentar a situação. "Gente, uma turbulência surreal e o medo do Hebert e do Lucas não deu [risos]", escreveu a loira.

Buquê misterioso

Vale destacar que, poucas horas antes de viajar para o destino misterioso, Virginia Fonseca foi presenteada com um buquê de rosas vermelhas. A influenciadora compartilhou uma foto do mimo nas redes sociais, sem dar pistas sobre o remetente.





Na legenda da publicação, ela se limitou a colocar apenas uma série de emojis de coração branco.

Desde o fim do relacionamento com o jogador do Real Madrid, Virginia vem recebendo alguns presentes misteriosos. No dia 14 outubro, a influenciadora foi surpreendida com um outro buquê de flores. Ela recebeu o presente misterioso enquanto se arrumava para participar de uma transmissão ao vivo de sua marca de cosméticos , WePink.

Nas imagens, a influenciadora mostrou o grande arranjo, que veio acompanhado de um cartão. Ela afirmou, porém, que ainda não sabia quem tinha enviado o presente e que ainda não tinha lido o cartão: "Juro por Deus que não tenho ideia do que tem aqui dentro".

Já na madrugada do dia 15 de outubro, a influenciadora compartilhou a foto de um outro presente que recebeu: um anel da grife de joias francesa Cartier, avaliado em R$ 30 mil. Ao fundo da imagem, a influenciadora fez questão de posicionar o buquê de flores que havia recebido anteriormente.