Reprodução/Internet Silvia Abravanel volta ao SBT após derrota nas eleições

Silvia Abravanel já se prepara para reencontrar o público do SBT. Depois de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e não conseguir se eleger, a apresentadora confirmou que voltará ao comando do Sábado Animado em novembro. Ela contou que sentiu falta da rotina na televisão e ficou emocionada ao perceber que os telespectadores também sentiram sua ausência.

Em entrevista ao Melhor da Tarde,afirmou que já está se organizando para retomar as gravações. A filha de Silvio Santos havia se afastado do programa do SBT no fim de junho, quando começou a valer a regra eleitoral que impede candidatos de apresentar atrações na televisão. Durante o período, Wallentina Bomfim e Theo Radicchi ficaram à frente do infantil.

“Já estou me preparando para voltar a gravar o Sábado Animado. Não posso deixar para trás, deixei um período. Morri de saudade, vi que muita gente sentiu saudade de mim também. Me deixou até emocionada. Preciso estar no ar de novo com o que eu amo fazer”, afirmou.

Filha de Silvio Santos enfrentou críticas durante campanha

A volta à emissora, porém, não significa o fim dos planos políticos da comunicadora do SBT. Mesmo sem conquistar uma cadeira como deputada federal, Silvia Abravanel disse que continua interessada em seguir nesse caminho. A herdeira da emissora paulista contou que está conversando sobre o assunto com o marido, Gustavo Moura, e a filha, Amanda, e deixou aberta a possibilidade de uma nova tentativa no futuro.

A apresentadora do SBT definiu a pausa como um “até logo” e afirmou que pretende amadurecer antes de decidir os próximos passos. Segundo ela, o interesse pela política continua forte, apesar do resultado nas urnas. Silvia recebeu 22.472 votos e tinha como uma das principais bandeiras da campanha a defesa de pessoas com deficiência.

A pauta tem relação com sua própria família: Luana, sua filha mais velha, tem galactosemia, uma condição genética rara que impede o organismo de metabolizar a galactose e a lactose. Durante a campanha, Silvia Abravanel também enfrentou críticas por utilizar a imagem do pai em propagandas eleitorais e santinhos.

Na ocasião, defendeu que tinha o direito de recorrer à figura de Silvio Santos e afirmou acreditar que ele apoiaria sua candidatura. A apresentadora também admitiu ter ficado frustrada com o resultado. Ela disse que se dedicou intensamente à campanha e esperava conquistar votos suficientes para entrar na política e trabalhar pela causa que considera importante.