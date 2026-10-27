Reprodução/Instagram Duda Freire ironiza noitada com Virginia.

Após uma noite de curtição em Miami, Duda Freire, de 21 anos, melhor amiga de Virginia Fonseca, de 27, usou as redes sociais para ironizar a farra que causou polêmica. Em tom bem-humorado, a influenciadora escolheu uma frase inusitada para legendar um vídeo em que ambas apareciam na festa.





"Vocês deveriam se permitir", começou Duda. "A gente deveria se proibir", completou a morena. Nos comentários da publicação, Virginia reagiu: "Por favor".

Virginia e um grupo de amigos viajaram de jatinho para os Estados Unidos, onde estão hospedados no apartamento do ex-marido da influenciadora, Zé Felipe. Atualmente o cantor sertanejo está em Goiânia, onde prepara sua mudança para uma nova mansão, avaliada em R$ 24 milhões. Com isso, ele deixou a residência em Miami à disposição da ex-companheira.





Noitada polêmica

Virginia e Duda Freire deram o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira (26) após imagens em que elas aparecem em uma balada nos Estados Unidos passarem a circular nas redes sociais. No vídeo, elas aparecem dançando com notas de dólar nas mãos e presas à cintura.

A atitude das famosas dividiu opiniões na web. Enquanto algumas pessoas criticaram a postura delas, especialmente de Virginia, relacionando a noite ao antigo relacionamento dela com Vini Jr., outros defenderam que ela aproveite a vida após o fim da relação.

Virginia é alertada durante noitada em Miami

Poucos dias antes de causar polêmica ao surgir ostentando dólares em uma balada de Miami, Virginia Fonseca recebeu um conselho de sua assessora pessoal, Márcia.

"Cuidado vocês, tá? Cuidado pra não fazer coisa para arrepender depois, entendeu? E presta atenção em tudo, tá entendendo? Vocês estão ouvindo, coleguinhas?", disse a profissional à influenciadora e às amigas.





Na sequência, Duda Freire reforçou o recado da assessora: "Vocês estão ouvindo, coleguinhas? Marcinha, cuida, né, Marcinha?".

Solteirice

Virginia Fonseca está curtindo uma nova fase em sua vida pessoal. Solteira desde o fim de seu relacionamento com Vini Jr., anunciado no início de outubro, a loira tem aparecido em festas com bem mais frequência do que o normal.

Desde o fim da relação, a influenciadora já surgiu curtindo baladas luxuosas dentro e fora do Brasil, em cidades como São Paulo, Goiânia e Miami.